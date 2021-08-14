حظك اليوم السبت 14-8-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

تنقسم الأبراج إلى هوائية وترابية ومائية ونارية، وتختلف حظوظهم يوميا، وفي إطار اهتمام الكثيرين بعلم الفلك، تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد التي تقدمها لكل برج.

حظك اليوم برج الحمل 14-8-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يدفعك اليوم للتفكير بموضوعية وبأسلوب اقتصادي راغبا في تأمين مستقبلك واليوم مناسب للبيع والشراء.

حظك اليوم برج الحمل 14-8-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحب تمنحك سحرا وطاقة عاطفية وتقترب بذكاء ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الراقصة دينا، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 14-8-2021 على الصعيد المهني

حاول اليوم أن تسيطر على انفعالاتك ولا تفتح على نفسك النار.

حظك اليوم برج الثور 14-8-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تحكّم في عصبيتك وتجنّب الاختلاف مع شركاء حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمد ممدوح، ويوافق تاريخ ميلاده 9 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 14-8-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل العمل يدفعك للقيام بواجبك وتستمتع بمسئولياتك وتبدي اليوم مهارة وإتقانا وتوظف جهودك في اتجاه سليم.

حظك اليوم برج الجوزاء 14-8-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تساعدك على توطيد علاقتك بمن حولك وتؤثر فيهم بشدة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 14-8-2021 على الصعيد المهني

المريخ وعطارد بمنزل العلاقات يمدانك بالإصرار والقدرة على التخطيط الجيد قبل أي حركة.

حظك اليوم برج السرطان 14-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك اليوم رومانسيا وهناك فرصة لنمو مشاعر جديدة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان اللاعب ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 14-8-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك بتنظيم أفكارك على جميع المستويات.

حظك اليوم برج الأسد 14-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تحافظ على اللباقة وتقوية الروابط العائلية باحترام الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 14-8-2021 على الصعيد المهني

اليوم أنت بارع في عرض وجهة نظرك بدون صدامات.

حظك اليوم برج العذراء 14-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يعدك بأوقات ساحرة تجمعك بالأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 14-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يوجه تركيزك اليوم على أمور مهنية ومالية أو تجارية وعليك أن تراجع جيدا خطواتك تفاديا للأخطاء والخسائر.

حظك اليوم برج الميزان 14-8-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يسبب لك تشوشا وميلا للابتعاد عمن حولك، فقط لا تتسرع في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 14-8-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. يذخر يومك بنشاطات وأعمال تعود عليك بالفائدة، ويمدك الفلك بإصرار كبير.

حظك اليوم برج العقرب 14-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويمدك ذلك بالسحر والحيوية والتألق.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ميس حمدان، ويوافق تاريخ ميلادها 31 أكتوبر.

حظك اليوم برج القوس 14-8-2021 على الصعيد المهني

تميل نحو التأمل ومراجعة خبراتك السابقة وينفعك ميلك للانعزال، من المهم أيضا أن تعمل في صمت، وألا تعلن خططك وتجنب الفخر بنفسك.

حظك اليوم برج القوس 14-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس.. لا تدع المشاعر السلبية تسيطر عليك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 14-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات ويعدك ذلك بالسهولة واليسر في كل مبادرة تقوم بها.

حظك اليوم برج الجدي 14-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل الحظ يعدانك باجتماعات سارة ولقاءات شاعرية تجمعك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة رجب، ويوافق تاريخ ميلادها 26 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 14-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. لا تدخل اليوم في حوارات تجرك لمناطق شائكة.

حظك اليوم برج الدلو 14-8-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتحكم في انفعالاتك كي لا تخلق لنفسك مشاكل أنت في غنى عنها.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان صلاح عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يناير.

حظك اليوم برج الحوت 14-8-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ ورغم الضغوط تستطيع اليوم أن تحقق مكاسب وتتكيف ببساطة مع المستجدات، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 14-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. اليوم يدفعك القمر للتعبير عن مشاعر إيجابية، وقد تجمعك بالأهل والأحباب أوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.