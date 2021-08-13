حظك اليوم برج الدلو الجمعة 13-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مواليد برج الدلو بأنهم يميلون للانطوائية، مما يضعهم في خانة البرود والانزواء، ويستعرض موقع جريدة «الوطن» في ضوء الخدمات التي يقدمها للقارئ بصفة يومية على مدار اليوم، حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو 13-8-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي ينمي رغبتك في المعرفة، ويساعدك ذلك على التطور.

حظك اليوم برج الدلو 13-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ والوقت مناسب للتأثير في الجنس الآخر أو لعرض آرائك بشجاعة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 5 فبراير.