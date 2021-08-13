حظك اليوم برج القوس الجمعة 13-8-2021 مهنيا وعاطفيا

برج القوس يعشق التجارب الجديدة ومن المعروف عنه أنه يعشق كذلك الانطلاق ويكره التقيد، كما تكره امرأة هذا البرج الكذب والرجل ضعيف الإرادة، كما تتصف بالتفاؤل الشديد والشغف لاكتشاف الأشياء الجديدة، وفي ضوء الخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدم «الوطن»، ترصد حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس 13-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الأصدقاء يساعدك اليوم على إصلاح علاقتك بالأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج القوس 13-8-2021 على الصعيد المهني

غم الضغوط.. الشمس في منزل الحظ تمنحك طاقة وتدفعك لتوطيد علاقتك بالكثيرين وقد تحقق أرباحا.

ومن أبرز مشاهير برج القوس ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.