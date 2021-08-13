حظك اليوم برج الجدي الجمعة 13-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك أصحاب برج الجدي قدرًا عاليًا من الثقة بالنفس ولذلك هم يفضلون التواجد في الأماكن الهادئة، كما أنهم لديهم قدرة كبيرة على التحكم في النفس، كما يمتلك هذا المولود شخصية جادة صارمة وتعد أبرز العيوب التي تجعل شخصيتهم تبتعد عن المرح وحس الفكاهة، وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي 13-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. حاول اليوم أن تهدأ لتحسن التفكير في مدخراتك ومستقبلك.

حظك اليوم برج الجدي 13-8-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك أن تتكيف مع الظروف والمستجدات.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.