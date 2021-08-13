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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 13-8-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:16 ص | الجمعة 13 أغسطس 2021
برج الحوت

برج الحوت

يعرف عن مواليد برج الحوت، بأنهم يبحثون دائما عن الحب والحبيب، بالإضافة إلى أن مواليد البرج بارعين في كسب محبة وتعاطف الآخرين، والتخطيط إلى ما يريد الوصول إليه في أسرع وقت، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج الحوت 13-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يسلط الضوء على المسائل المهنية والمالية ويساعدك على التخطيط للمستقبل، وقد تكتشف أمور خافية.

حظك اليوم برج الحوت 13-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تستطيع اليوم أن تهزم ما بداخلك من ضغوط وتقترب ممن تحب بود وذكاء.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.

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