درجات الحرارة اليوم السبت 14-8-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة اليوم السبت الموافق 14 أغسطس الجاري، على مدن ومحافظات مصر، وبعض البلدان والعواصم العربية، وفق بيان صادر عنها، كما أوضحت حالة الطقس.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أنه من المنتظر أن يسود اليوم طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأضاف خبراء الأرصاد، أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة وزيادة في درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بنسبة 2 إلى 4 درجات.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 38 27

الإسكندرية 33 27

وادي النطرون 35 26

طنطا 38 27

شبين الكوم 38 27

دمنهور 34 26

بلطيم 34 26

مطروح 31 25

السلوم 38 25

سيوة 38 24

بورسعيد 33 24

دمياط 33 26

الزقازيق 38 27

المنصورة 37 25

الإسماعيلية 38 25

السويس 36 25

العريش 34 25

رفح 33 24

رأس سدر 38 25

نخل 37 22

نويبع 38 41

طابا 36 27

كاترين 33 19

الطور 38 25

شرم الشيخ 41 29

الغردقة 41 28

مرسى علم 38 29

الفيوم 39 26

بني سويف 39 26

المنيا 39 25

أسيوط 40 26

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

إدفو 44 28

أبوسمبل 41 26

الوادي الجديد 43 24

شلاتين 38 28

أبو رماد 37 28

حلايب 37 29

رأس حدربة 37 29.

درجات الحرارة اليوم في الدول العربية

مكة 43 29

المدينة 46 33

الرياض 46 29

المنامة 31 26

أبو ظبي 38 33

الدوحة 42 33

الكويت 48 34

دمشق 36 19

بيروت 31 27

عمان 33 21

القدس 32 19

غزة 32 26

بغداد 44 29

مسقط 35 31

صنعاء 29 16

الخرطوم 39 28

طرابلس 35 24

تونس 37 23

الجزائر 31 23

الرباط 32 21

حالة الطقس في مصر

كما شدد الخبراء على أنه من المتوقع أن يكون هناك كثافة في الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر، وتكون تلك الشبورة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية تزيد الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتنشط حركة الرياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.