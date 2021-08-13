محافظ أسيوط يناقش موقف المدارس الجاري تنفيذها ضمن «حياة كريمة»

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، خطة إنشاءات هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة للعام المالي السابق (2020-2021) والعام المالي الحالي (2021-2022) والموقف التنفيذي للمدارس التي يجرى العمل بها، التي تم طرحها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمدارس التي تم استلامها ابتدائيًا، للدخول في العملية التعليمية لزيادة عدد الفصول والعمل على تخفيض الكثافة الطلابية للحد المناسب، للارتقاء بالعملية التعليمية، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية، وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس مصطفى عبد الفتاح، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط.

تناول اللقاء مناقشة خطط هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، واستعراض معدلات التنفيذ في المدارس الجديدة والخطة الإنشائية لحل مشكلة الكثافات والفترات لاستيعاب الزيادة السكانية.

وقال المحافظ إن إجمالي المدارس المنفذة في خطة عام 2020-2021 والجارِ تنفيذها في الخطة الجديدة لعام 2021-2022، بالإضافة إلى قرى «حياة كريمة» يبلغ عددها 230 مدرسة، بإجمالي عدد 3458 فصلا دراسيا، بتكلفة تزيد عن مليار جنيه، لافتًا إلى أن إنشاء المدارس الجديدة، وزيادة أعداد الفصول هدف أساسي للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتحقيق هدف النزول تدريجيًا بالكثافة، وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

وأكد محافظ أسيوط، على التعاون والتنسيق الكامل بين المحافظة وهيئة الأبنية التعليمية، مشيدا بدور الهيئة في دعم احتياجات المحافظة للنهوض بالمنظومة التعليمية وتقديم خدمة تعليمية أفضل لأبناء أسيوط، مثمنًا الجهود المبذولة لسرعة إنجاز خطة تنفيذ وإنشاء المدارس بمختلف مراكز ومدن المحافظة للقضاء على نظام الفترتين وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

الخطة تشمل إنشاء 230 مدرسة بتكلفة مليار جنيه

ومن جانبه، أوضح المهندس مصطفى عبد الفتاح، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، أن عدد المدارس التي تم الاستلام الابتدائي لها في خطة عام 2020-2021 شاملة قرى «حياة كريمة»، يبلغ 72 مدرسة بواقع 1086 فصلا دراسيا، بتكلفة 343 ألف و700 ألف جنيه، كما يجرى العمل في خطة إنشاءات الهيئة لعام 2021/2022 بعدد 72 مدرسة، بواقع 1145 فصلا دراسيا، بتكلفة 360 مليون و400 ألف جنيه منهم 7 مدارس جارِ تسليمها، لافتًا إلى أن إجمالي المدارس الجار تنفيذها، ضمن المشروع القومي لتنمية قرى مصر بمبادرة «حياة كريمة» في المرحلة الثانية يبلغ عددها 86 مدرسة بواقع 1227 فصلا دراسيا بتكلفة 388 مليون و700 ألف جنيه، منهم 41 مدرسة، وتم الاستلام الابتدائي لها، بواقع 583 فصلا دراسيا بتكلفة 194 مليون و300 ألف جنيه و38 مدرسة، جارِ العمل بها بواقع 549 فصلا دراسيا، بتكلفة 194 مليون و400 ألف جنيه.