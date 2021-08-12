صلاح عبدالله يعود لتصوير «ميني بار».. ومنة فضالي: منور «اللوكيشن» (صور)

نشرت الفنانة منة فضالي، مجموعة صور تجمعها بالفنان الكبير صلاح عبدالله داخل «لوكيشن» تصوير فيلم «ميني بار»، في أول ظهور له بعد تعرضه لوعكة صحية أجبرته على الحجز بإحدى المستشفيات وإجراء دعامة بالقلب، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت منة فضالي على صورها مع الفنان صلاح عبدالله عبر حسابها بـ«فيس بوك» قائلة: «عم صلاح أحلى حاجة في الدنيا كلها، منور الدنيا يا أحلى صاصا ومنور اللوكيشن».

صلاح عبدالله يجري قسطرة بالقلب وتركيب دعامة

ومنذ نحو 6 أيام كشفت دنيا صلاح عبدالله، عبر حسابها بـ«انستجرام» عن تعرض والدها لأزمة صحية، حيث كتبت قائلة: «سلامة قلبك يا روح القلب ونور الدنيا يا حبيبي يا بابا، أنا بطمن كل حبايب صاصا علشان لو في أي خبر غلط نزل، أول امبارح بليل بابا حس بألم في الصدر وعلى طول رحنا المستشفى، و اللي حصل أزمة قلبية استدعت قسطرة في القلب و تركيب دعامة والحالة استقرت ألف حمد و شكر على كرم ربنا الكبير، والدكاترة طمنونا إنه يقدر يكمل تصوير بعد كام يوم راحة بإذن الله، دعواتكم لصاصا أبو قلب طيب، وزي ما هو دايما بيقول بإذن الرحمن حالة وهتروح لحالها».

صلاح عبدالله يشارك في بطولة فيلم «ميني بار»

ويصور الفنان صلاح عبدالله حاليًا مشاهده في فيلم «ميني بار»، بطولة نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخا، علاء مرسي، محمد أوتاكا، طاهر أبوليلة، سيناريو وحوار طارق رمضان، إخراج محمد خضري.