«ممنوع من السجاير والسمين».. صلاح عبدالله يكشف تطورات حالته الصحية

وصف الفنان صلاح عبدالله، عملية القسطرة التى خضع لها مؤخرا بـ«الصعبة»، موضحًا أنه تم تركيب دعامات فى 3 شرايين، موجهًا الشكر للدكتور سامح ثابت الذى أجرى الجراحة له فجر يوم الأربعاء الماضى.

وبشأن وضعه الصحي حاليا، أكد عبدالله في مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «سأخرج من المستشفى اليوم وبالنسبة لتعليمات الأطباء فقد جرى التشديد عليّ بترك التدخين وسأحاول بقدر المستطاع أن أفعل هذا الأمر».

وتابع: «سأكون ملزما بترك الأكل الذي يحتوي على سمين، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة»، لافتًا إلى أنه شعر ببعض أعراض التعب لكنه لم يكن يتعامل معها باهتمام: «كنت باخد أدوية وتروح فكنت بقول مفيش حاجة لكن المرة دي استمرت فترة وشعرت أنها أعراض ذبحة».

وأردف: «اتصلت بزوج ابنتي وهو طبيب، وعندما أخبرته بأن التعب مختلف عن كل مرة، هرول إليّ، وأكد أن الحالة في حاجة إلى عمل قسطرة علاجية وليست قسطرة شخصية».

وأكد أن العلاقة بينه وبين متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي طيبة وقوية باستثناء من وصفهم بـ«الناس إياهم» -ربما يقصد المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية-، لكنه فوجئ بالكم الكبير من الاتصالات التي وردت إلى هاتفه ورسائل الواتس آب: «بناتي كانوا بيتناوبوا في الرد على التليفون ودنيا بحكم عملها كانت تتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت لي يا بابا في مظاهرة، فقلت لها بلاش over».

وواصل: «منى زكي كلمتني وكان بقالها كتير أوي ماكلمتنيش، وهنيدي كلمني وفرحت بيهم جدًا».