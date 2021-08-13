خريطة فصل التيار الكهربائي عن غرب المنصورة للصيانة لمدة أسبوع

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة، بمحافظة الدقهلية، برئاسة اللواء صبري محمد عبده، رئيس حي غرب المنصورة، فصل التيار الكهربائي وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة، وذلك وفقا لبرنامج الصيانة التي سيتم العمل عليها ابتداء من يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021 حتى الخميس الموافق 19 أغسطس 2021، للحفاظ علي جودة التغذية الكهربائية للمشتركين، وذلك بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

مواعيد وأماكن فصل التيار الكهربائي

وبحسب بيان حي غرب المنصورة، فإن المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها بنطاق هندسة غرب المنصورة يوم السبت الموافق 14 أغسطس هي: موزع الجامعة الجديدة، والمغذي لبوابة الجامعة، حيث سيتم فصل محولات مصطفى أبوطوق، ورمضان محفوظ، وبرج التوفيق، والمناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي خلال إجراء أعمال الصيانة منطقة المشاية السفلية - شارع الجمهورية - أندية «النيل - الشرطة – الحوار».

الأحد الموافق 15 أغسطس

فيما سيتم فصل التيار الكهربائي يوم الأحد، الموافق 15 أغسطس، بموزع الجامعة القديمة «مشعل» حيث سيتم فصل محولات: كشك عمر بن عبد العزيز، وكشك الزراعة، ورياض ياسين الغاز النبراوي، والمناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي خلال إجراء أعمال الصيانة بمنطقة شارع الجلاء من ميدان مشعل حتى بنزينة الغاز.

الاثنين الموافق 16 أغسطس

كما سيتم فصل التيار الكهربائي يوم الاثنين، الموافق 16 أغسطس بموزع الجامعة القديمة، حيث سيتم فصل محولات حجرة علي فرج، مسجد الجمال، سحر مصطفى، الوهيبي، والمناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي، خلال إجراء أعمال الصيانة بمنطقة شارع محمود سامي، مسجد الجمال، شارع جيهان.

الثلاثاء الموافق 17 أغسطس

وسيتم فصل التيار الكهربائي يوم الثلاثاء، الموافق 17 أغسطس بموزع الجامعة الجديدة، حيث سيتم فصل محولات فتحي رزق، ونشأت سلامة، والمناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي، خلال إجراء أعمال الصيانة بمنطقة المشاية السفلية، وشارع الجمهورية، وأندية «النيل - الشرطة – الحوار».

الأربعاء الموافق 18 أغسطس

فيما سيتم فصل التيار الكهربائي يوم الأربعاء، الموافق 18 أغسطس، بموزع الجامعة القديمة، حيث سيتم فصل محولات حجرة على فرج، مسجد الجمال، سحر مصطفى، الوهيبى ، والمناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي خلال إجراء أعمال الصيانة منطقة شارع محمود سامى - مسجد الجمال - شارع جيهان.

الخميس الموافق 19 أغسطس

فيما سيتم فصل التيار الكهربائي يوم الخميس، الموافق 19 أغسطس، بموزع الجامعة القديمة «مشعل»، حيث سيتم فصل محولات: كشك عمر بن عبد العزيز، كشك الزراعة، ورياض ياسين الغاز النبراوي، والمناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي خلال إجراء أعمال الصيانة بمنطقة شارع الجلاء، من ميدان مشعل حتى بنزينة الغاز.

وأهابت رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية اتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.