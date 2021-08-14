حظك اليوم برج الأسد السبت 14-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز رجل الأسد بالهدوء والرزانة، فرجل هذا البرج يخطف الأنظار إليه بفضل شخصيته الرزينة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

الوضع الفلكي دقيق وعليك بتنظيم أفكارك على جميع المستويات.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

القمر في وضع معاكس وعليك أن تحافظ على اللباقة وتقوية الروابط العائلية باحترام الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أغسطس.