تعرف على شروط إحلال الميكروباص والسيارات المتقادمة

قال أحمد عبدالرازق، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات المتقادمة، إن المبادرة ما زالت تتلقى طلبات إحلال السيارات من المواطنين في مرحلة المحافظات الأولى ومنها القاهرة والجيزة.

4 آلاف طلب إحلال

وأضاف عبدالرازق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مبادرة إحلال السيارات يتم تنفيذها بخطوات ثابتة وسريعة، وذلك من بدء إطلاقها من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأوضح أن التحدي الأكبر في عدد الطلبات السليمة والتي وصلت إلى ما يقرب من 4 آلاف طلب منذ بدء تلقيها في أبريل الماضي، وعدد التسليمات التي سجلت نحو 3500 سيارة حتى نهاية شهر يوليو الماضي.

وذكر عبدالرازق أنه من المرجح تسليم 1700 سيارة خلال شهر أغسطس الجاري، مع استمرار تلقي الطلبات وفحصها.

السيارات المستبعدة

وذكر عبدالرازق أن طلبات السيارات التى يتم استبعادها تكون بسبب البيانات غير صحيحة، أو رخصة السيارة غير سارية «منتهية»، مؤكدا أن المبادرة وضعت مدة لتصحيح البيانات وتقديم الطلبات إلى أصحابها في فترة زمنية ومدتها شهر.

400 ميكروباص

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة الإحلال، إن منصة المبادرة تلقت أكثر من 400 طلب خاص بالسيارات الميكروباص خلال الفترة الماضية، ومن المرجح تسليم أكثر من 100 سيارة ميكروباص في مبادرة إحلال السيارات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك خلال النصف الأول من شهر أغسطس الحالي.

وأكد الدكتور طارق عوض، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنه تبلغ قيمة قسط الميكروباص ضمن المبادرة بحسب المدة الزمنية للقسط، 7 أو 10 سنوات وقيمتها المالية من 2259 جنيهًا إلى 3558 جنيها بعد خصم الحافز الأخضر المقدم من الدولة.