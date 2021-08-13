حبس أب قتل ابنته لعدم ذهابها إلى درس خصوصي بالشرقية

قررت نيابة منيا القمح، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، حبس سائق تعدى على ابنته بالضرب، ما أدى لوفاتها، بسبب عدم ذهابها إلى «درس خصوصي».

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا يفيد بتلقي مركز شرطة منيا القمح بلاغًا بوفاة «شروق.. غ. أ. م» طالبة بالصف الثالث الإعدادي، مقيمة بقرية كفر حسن أبوالندى، إثر تعدي والدها عليها بالضرب، ويدعى «علي» سائق، بسبب عدم ذهابها إلى مجموعة الدروس الخصوصية.

وألقت الشرطة القبض على المتهم، وتم إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارًا بحبسه.