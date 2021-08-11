عم ضحية الشرقية عن اتهام زوجها بقتلها: «مكنتش مصدق لحد ما مثل الجريمة»

كشف محمد جابر، عم الضيحة «عزة» المتهم زوجها بقتلها في قرية قرموط صهبره بالشرقية، تفاصيل الواقعة، فذكر أنه كان هو ووالد الضحية في فرح أحد الأقارب، ومكثا في الفرح لبعض الوقت، وخرجا منه الساعة 11 ونصف مساءً تقريبا، وجلسا أمام المنزل قرابة 15 دقيقة، واستأذن هو من شقيقه من أجل الصعود لمنزله.

الزوج يبلغ والد الضحية باختفائها

وأضاف «جابر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أنه بمجرد صعوده للمنزل وقبل أن يتناول وجبة العشاء، وتحديدا عند الساعة 12 منتصف الليل، تحدث معه شقيقة والد الضحية، بأن زوجها أبلغه باختفاء ابنته ولا يعرف أين ذهبت: «سألني هي عزة جت عندكم؟، قولتله لأ، ونزلت روحتله».

علمنا بوجود جثة الضحية مذبوحة تحت كوبري الشيخ عبده

وأشار عم الضحية «عزة»، إلى أن الجاني أكد اختفاء الضحية منذ الساعة الثامنة مساءً: «فضلنا ندور في حدود العائلة، طلعنا كلنا كشباب دورنا في بيوت البلد والأراضي والطرق والسكك الحديدية، والأرض الزراعية كمان، ومحدش لقاها، والساعة 2 الظهر تاني يوم اتبلغنا إن عزة وُجدت مذبوحة أسفل كوبري الشيخ عبده، وروحنا جري على المكان».

الجثة كان بها آثار الاعتداء بالضرب

وأوضح أنهم وجدوا جثة تحت الكوبري وبجوارها المباحث ورجال الأمن: «كشفنا وش الجثة لاقينا عزة، بس مش مذبوحة، هي أخذت في وشها خبطة وفي مناخيرها، وودانها الاتنين مقطوعين، اتصدمنا لما عرفنا إن جوزها هو اللي قتلها، مكنش فيه أي خلافات بينهم، هو كان بيسافر السعودية، وكان بيقعد شهرين أجازة ويسافر».

لم نشك في الزوج إلا عند تمثيل الجريمة

وتابع: «الجاني لما قفلوا الخطوط السعودية، معرفش يسافر، فكان قاعد عادي في مصر، مكنش فيه دافع يخليه يعمل كده، ومكنش في دماغنا إن هو اللي يعمل كده ولا شكينا فيه، لأنه كان بيدور معانا وبيجري معانا، كان كل اللي على لسانه خرجت ومجتش أو بنتكم ضايعة، عرفنا بقى الحكاية كلها لما مثل الجريمة».