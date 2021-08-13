أستاذ تخطيط: الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير المخططة في 2030

قال الدكتور سيف الدين فراج، أستاذ التخطيط العمراني، إنّ الدولة اتخذت استراتيجية بشأن ملف العشوائيات منذ 2014 من خلال محاور متعددة، الأول هو تصنيف المناطق العشوائية إلى مناطق شديدة الخطورة وغير مخططة، ومن الطبيعي أن تكون المناطق شديدة الخطورة لها الأولوية في التطوير، إذ جرى الانتهاء من 95% من الأماكن العشوائية شديدة الخطورة.

الانتهاء من تطوير العشوائيات غير المخططة في 2030

وأضاف «فراج»، خلال اتصال عبر سكايب، ببرنامج «النشرة الاقتصادية»، المذاع على شاشة قناة extra news، ويقدمه الإعلامي أحمد بشتو، اليوم، أنّ الدولة بدأت في المحور الثاني ألا وهو الإسكان العشوائي غير المخطط وبدأت في 2021 وسينتهي في 2030 ومرصود له 313 مليار جنيه، موضحًا أن هذا الحجم يعكس اهتمام الدولة بالإسكان العشوائي.

أصبحت هناك عدالة في توزيع الاستثمارات

وأشار إلى أن السبب الأساسي في الإسكان غير العشوائي هو الهجرة الداخلية من الريف والصعيد إلى القاهرة الكبرى والإسكندرية، والدولة بدأت في عمل عدالة في توزيع الاستثمارات، فبدلا من ضخها في القاهرة الكبرى والإسكندرية، اليوم أصبح هناك عدالة في الاستثمارات على جميع المحافظات.

مبادرة «حياة كريمة» تغطي 60% من الشعب المصري

ولفت إلى أنه نتيجة للتوزيع العادل للاستثمار أصبح هناك فرص للعمل وسكن كريم لكل مواطن بالتوازي مع مشروع «حياة كريمة»، الذي يغطي 58 مليون مواطن مصري، أي 60% من المواطنين، من خلال 500 قرية، بمبلغ 700 مليار جنيه.

الهجرة الداخلية حاليًا أصبحت عكسية من القاهرة للريف

وأكد أن فكر الدولة بعد 2014 هو البحث عن سبب المشكلة ومعالجته بشكل أساسي، إذ إن السبب الأساسي في السكن العشوائي هو الهجرة الداخلية، وبالفرص الاستثمارية التي توفرت نتيجة للتوزيع العادل للاستثمارات أصبح هناك هجرة عكسية من القاهرة الكبرى إلى الريف والصعيد، وبالتالي خطة الدولة بدأت أن تؤتي ثمارها.