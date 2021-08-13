تفاصيل وظائف متاحة للعمل في محافظات الصعيد.. منها لحديثي التخرج

بين فني ومهندس كهرباء، طرح موقع «فرصنا» وظائف شاغرة في عدد من المجالات المختلفة والتخصصات للعمل في محافظات الصعيد، تستعرض «الوطن» تفاصيل تلك المهن المتاحة في التقرير التالي في ضوء الخدمات اليومية الإخبارية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

وظيفة مسؤولين مبيعات داخلية

اسم الشركة: الصافي.

مقر العمل: اسوان - اسوان .

العمالة المطلوبة: 3.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22- 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 2000 - 2500 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 1000- 1500 جنيه مصري.

وظيفة مدير فرع

اسم الشركة: قنوات تيليكوم.

مقر العمل: الفشن - بني سويف.

العمالة المطلوبة: 5 .

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 26- 32 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 2400- 4000 جنيه مصري.

وظيفة مندوب دعاية وتسويق

اسم الشركة: شركة المعاصر للكتب الخارجية.

مقر العمل: بنى سويف - بني سويف .

العمالة المطلوبة: 50 .

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22- 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مدير/مديرة مبيعات داخلية

اسم الشركة: لاست للملابس الجاهزة.

مقر العمل: ملوى - المنيا .

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 3000 - 4000 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 1000 - 3000 جنيه مصري.

وظيفة فنى حدادة

اسم الشركة: نادى وادى دجلة.

مقر العمل: أسيوط الجديدة - اسيوط.

العمالة المطلوبة: 10 .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة فني حمامات سباحة

اسم الشركة: نادي وادي دجلة.

مقر العمل: أسيوط الجديدة - أسيوط.

العمالة المطلوبة: 10.

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة فني تبريد وتكييف

اسم الشركة: نادي وادي دجلة.

مقر العمل: أسيوط الجديدة - أسيوط.

العمالة المطلوبة: 10.

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة أمين مخزن

اسم الشركة: Confidential.

مقر العمل: البلينا - جرجا - ساقلتة - سوهاج.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: سنتان-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 23- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مهندس كهرباء

اسم الشركة: Confidential .

مقر العمل: البلينا - جرجا - ساقلتة - سوهاج .

العمالة المطلوبة: 9 .

سنين الخبرة: 4-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 30- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ (كلية الهندسة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مراجع داخلي

اسم الشركة: بساطة حلول تمويل متناهي الصغر.

مقر العمل: أخميم - البلينا - الكوثر - المراغة - سوهاج.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: سنة-‎سنتان خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة فني صيانة كهرباء

اسم الشركة: نادى وادى دجلة.

مقر العمل: أسيوط الجديدة - أسيوط.

العمالة المطلوبة: 10.

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مسؤولين مبيعات داخلية

اسم الشركة: الصافي .

مقر العمل: سوهاج - سوهاج .

العمالة المطلوبة: 3 .

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 2000 - 2500 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 1000- 1500 جنيه مصري.

وظيفة مندوب مبيعات خارجية

اسم الشركة: المصرية لتوزيع الزيوت الطبيعية.

مقر العمل: أبو طشت - الوقف - دشنا - فرشوط - قنا.

العمالة المطلوبة: 2 .

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 27- 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 3000 - 4000 جنيه مصري.