الإعلان عن 5 وظائف بجامعة المنصورة ووظيفة قيادية في أسيوط

أعلنت الإدارة العامة لجامعة المنصورة عن حاجة «مركز جراحة الجهاز الهضمي» لشغل 5 وظائف أخصائيين أشعة من الحاصلين على ماجستير الأشعة التشخيصية للعمل بقسم الأشعة بالمركز، وذلك عن طريق الندب أو الإعارة من داخل الجامعة أو من وزارة الصحة.

التقدم لوظائف جامعة المنصورة حتى 22 أغسطس

وبتقدم الراغب في شغل الوظيفة بطلب باسم الدكتور محمد حجازي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة، مشفوعا بمواقفه جهة عمله ومرافقا به بيان حالة وظيفية ويسلم الطلب بمكتب مدير مركز جراحة الجهاز الهضمي حتى يوم 22 أغسطس 2021.

وظيفة قيادية في محافظة أسيوط

ومن جهة أخرى أعلنت مديرية التنظيم والإدارة بأسيوط عن توافر وظيفة قيادية بمحافظة أسيوط للعمل مدير عام الإدارة العامة للخدمة المدنية بالمستوى الوظيفي (مدير عام)

وتقع وظيفة مدير عام الإدارة العامة للخدمة المدنية على قمة وظائف الادارة العامة للخدمة المدنية، يختص شاغل هذه الوظيفة بالإشراف على تجميع المبادئ العامة عن الفتاوى التي تصدر في شئون العاملين ودراسة وعرض مقترحات الحلول المناسبة للمشكلات العامة التي تعترض تطبيق قوانين الخدمة المدنية ومتابعة تنفيذ جميع ما يتقرر من السياسات والبرامج والخطط.

ويشترط لشغل الوظيفة اجتياز المتقدمين للاختبارات المقررة طبقا لإحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 م قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأول (أ) أو قضاء مدة كلية 17 عاما على الأقل تتفق وظيفته عمل الوظيفة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري، علاوة علي المعرفة لعلوم الحاسب الألى واللغة الإنجليزية – فضلا عن الإلمام التام بكل القوانين الملائمة لطبيعة العمل.