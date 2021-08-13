لينك تسجيل لقاح كورونا للمسافرين خارج مصر.. ورسوم استخراج شهادات معتمدة

دشنت وزارة الصحة والسكان رابط «لينك»، تسجيل لقاح كورونا للمسافرين خارج مصر، وذلك بالتزامن مع استقبال الوزارة عددًا من الشحنات المختلفة من لقاحات كورونا، حيث أفادت الوزارة بأن لينك تسجيل لقاح كورونا للمسافرين يوفر للمواطنين الحصول على لقاح كورونا خلال 72 ساعة من لحظة التسجيل، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي جهة تروج لنفسها لتطعيم المواطنين.

لينك تسجيل لقاح كورونا للمسافرين خارج مصر

واستعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات التسجيل علي لينك تسجيل لقاح كورونا للمسافرين خارج مصر بنحو:

- علي المواطن المسافر الدخول علي لينك تسجيل لقاح كورونا للمسافرين خارج مصر من هذا الرابط

- اختيار المواطن المسافر الفئة المستحقة سواء كان طبيب أو أحد من الفرق الطبية أو أصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن أو فئات أخرى.

- علي المواطن ملء كافة البيانات التي تتضمن الاسم والرقم القومي والتاريخ المرضي إن وجد.

- الدخول علي خانة تطعيم المسافرين واختيار مكان الراغب في أخذ اللقاح منه .

- ثم الموافقة علي شروط أخذ لقاح كورونا، وإرسال الوزارة رسالة تفيد برقم طلب اللقاح .

- وبعد اتمام عملية التسجيل يتم إرسال رسالة أخرى تفيد بموعد أخذ اللقاح.

رسوم استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على اللقاح

وحددت وزارة الصحة والسكان رسوم استخراج شهادة معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا، موضحة أنه 100 جنيه للمصريين و 10 دولارات للأجانب، مشيرة إلي أنه لن يتم الحصول على هذه الشهادات إلا بعد أخذ اللقاح، وأن هذه الرسومات يتم إيداعها في البنك المركزي لحساب وزارة الصحة والسكان المصرية.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين ضرورة الإسراع في التسجيل علي موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، مشيرة إلى أن اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس ولكنه يحد من الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلًا من كونها خطيرة أو شديدة الخطورة.