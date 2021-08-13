رئيس «المناعة» بالمصل واللقاح: الأسبوعان القادمان الأخطر في وضع كورونا

ناشد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحصول على لقاحات فيروس كورونا، موضحًا: «الأسبوعان المقبلان هما الأخطر بالنسبة لوضع كورونا ويجب أن نلتزم فيهما بالإجراءات مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة».

وأضاف الحداد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، من تقديم الإعلامية هبة ماهر: «أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا عرفت باسم (كورونا بالحجم العائلي)، وممكن تبقى بحجم العمارة في الموجة الرابعة، لأن متحور دلتا سريع جدًا وقدرته على الانتشار قوية جدًا، وبالتالي فإن عدد كبير من الناس معرض للإصابة بكورونا».

وتابع رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاحات سيقللان من خطر موجة كورونا المقبلة، مشيرًا إلى مناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواطنين بالالتزام أيضًا.

واستطرد: «الوضع ممكن يبقى كارثي وممكن نسيطر عليه، والحصول على اللقاحات كورونا يجعل نسب الإصابات قليلة كما أن الاجراءات القوية تقلل الإصابات، امتى نقول كورونا انتهى من العالم؟ لما نطعم 90% من المجتمعات في وتيرة سريعة».

وفي وقت سابق أكد الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية لوزارة الصحة والسكان، أن مصر تشهد إقبالًا غير مسبوق من المواطنين على لقاحات فيروس كورونا، بسبب استشعار أهميتها، رغم الوضع الآمن في البلاد.

وأضاف أنه في إطار زيادة أعداد الإصابات اليومية ببعض دول العالم وظهور السلالات الجديدة، يجب الالتزام بالضوابط الوقائية والتطعيم، حيث تم فتح 539 مركز تطعيم بالإضافة إلى 126 مركز تطعيم للمسافرين للخارج.

ولفت إلى أن فرق التواصل المجتمعي التي تتبع الوزارة تنظم إجراءات الدخول مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمراكز تلقى اللقاح، بوصفه طوق النجاة، من أجل تطعيم أعداد كبيرة من المواطنين، إذ تتدفق اللقاحات إلى الأراضي المصرية من مصادر تنوعة، ولم يتبقَ فقط إلا إقبال المواطنين على مراكز التطعيم.