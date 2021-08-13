الحداد: مصر لن تتعرض لموجة قوية من كورونا في حالة واحدة

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن وضع جائحة كورونا حول العالم مقلق جدًا، لكنه تحت السيطرة محليًا، رغم الزيادات البسيطة في الحالات، لافتًا إلى أن العالم يعاني من متحور الدلتا الذي أصبح هو الفيروس السائد، مؤكدًا أنه في حالة زيادة وتيرة عمليات التطعيم على غرار ما جرى الإعلان عنه بالأمس، بشأن تطعيم 100 ألف مواطن في اليوم، وذلك حتى نهاية الشهر الحالي، فإن مصر لن تتعرض لموجة قوية من فيروس كورونا.

وأضاف الحداد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، من تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن دولًا مجاورة مثل بعض الدول العربية تعاني من متحور دلتا: «دول عربية تعاني من هذا المتحور مثل العراق وليبيا، وبدأت دول كثيرة حول العالم في إعادة الغلق مرة أخرى، ومصر معرضة للإصابة بهذا المتحور».

وتابع رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح أن الناس بدأت تشعر بأمان زائف: «بدأوا يقولوا إن مفيش كورونا وما يلبسوش الكمامة، رغم وجود فيروس كورونا»، لافتًا إلى أن وجود الفيروس خطر في حد ذاته، لأنه قادر على التحور.

وأوضح أمجد الحداد أن وتيرة التطعيمات على مستوى العالم ليست قوية بنفس المستوى، فقد استحوذت على جزء كبير من التطعيمات وبدأت تطعم مواطنيها بقوة، بينما لم تبدأ بعض الدول التطعيم بالجرعة الأولى، وبالتالي فإن الدول التي أعلنت أنها اكتسبت مناعة القطيع معرضة للإصابة بالفيروس من خلال الدول التي لم تكتسبها، وهو ما يجعل كفاءة التطعيم تقل.

وفي وقت سابق، كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، سبب تأخر بعض المواطنين في الحصول على لقاحات كورونا، رغم تسجيلهم في المنظومة منذ شهور، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يرجع إلى ترتيب الأولويات، ولفت إلى أن أكثر من 100 ألف مواطن حصلوا على لقاحات كورونا، أمس الخميس.