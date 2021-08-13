الاتصالات: 100 مليون مشترك في الهاتف المحمول و10 ملايين للأرضي

لأول مرة، بلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر 100 مليون و97 ألف مشترك بنهاية أبريل الماضي، مقابل 96 مليونا و500 ألف مستخدم في نفس الفترة من العام 2020، بزيادة تقدر بنحو 4 ملايين و600 ألف مستخدم خلال عام واحد فقط.

وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن معدل النمو السنوي لمشتركي الهاتف المحمول بلغ حوالي 2.6%، فيما بلغ معدل النمو الشهري حوالي 0.98%.

وتابع التقرير، أن عدد مشتركي الهاتف الثابت بلغ نحو 10 ملايين و680 ألف مشترك، بنهاية أبريل الماضي، مقابل 9 ملايين و530 ألف مشترك في أبريل 2020، بمعدل نمو سنوي بلغ 12%.

وأشار التقرير إلى أن عدد السنترالات ثابت خلال العام الأخير ولم يتم إضافة أي سنترال جديد، حيث يبلغ عدد السنترالات على مستوى الجمهورية حوالى 1511 سنترال، يتركز معظمها في الأرياف بحوالي 1052 سنترال.

وأوضح التقرير أن نسبة مشتركي الهاتف الثابت في القطاع الحكومي تمثل 3% من إجمالي الاشتراكات، فيما تصل نسبة مشتركي الهاتف الثابت التجارية حوالي 10% من إجمالي الاشتراكات، أما الاشتراك المنزلي فيبلغ نحو 87% من إجمالي الاشتراكات وهذه هي النسبة الأعلى.

وقال خبير الاتصالات إسلام خالد، إن الزيادة في أعداد مشتركي الهاتف المحمول تأتي خلال العام 2020 نظرا لإقبال المواطنين بشكل كبير على استخدام خدمات الاتصالات خلال جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تأتي بالتزامن مع بداية انشار فيروس كورونا في مصر وبدء الإغلاق.

وأضاف خالد، لـ«الوطن»، أن مشتركي الهاتف المحمول ارتفع نتيجة إقبال المواطنين على استخدام خدمات الإنترنت الأرضي، خاصة وأنه أرخص بشكل كبير عن إنترنت الموبايل، بالإضافة إلى حالة الإغلاق التي فرضتها كورونا وتطلبت وجود إنترنت في المنازل سواء كان الاستخدام للعمل أو الدراسة أو الترفيه.