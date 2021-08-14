المستندات المطلوبة للتقدم لوظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية بالقليوبية

بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية في تلقي طلبات الوظائف الإشرافية بالمديرية علي وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية بديوان الإدارات التعليمية بجميع مستوياتها التابعة للمديرية، والمقرر أن تستمر حتى 21 أغسطس الجاري، حيث مطلوب قيادات لشغل 10 وظائف بالإدارات المختلفة في وظيفة مدير إدارة، و12 لوظيفة وكيل إدارة تعليمية.

«الوطن»، تستعرض الأوراق والمستندات المطلوبة للوظيفة بمديرية التعليم بالقليوبية والوصف العام لوظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية، والمهارات الأساسية والفنية المطلوبة وشروط الخبرة والمؤهل والتقدير وبيانات الاتصال والمستندات المطلوبة للتقدم للوظفتين.

الوصف العام لوظيفة مدير إدارة تعليمية بتعليم القليوبية

تقع وظيفة مدير إدارة تعليمية بتعليم القليوبية على قمة الإدارة التعليمية بجميع المستويات وتختص بالإشراف والتنسيق والتوجيه على تنفيذ أعمال البرامج والانشطة التعليمية ومتابعتها بالإدارة التعليمية.

الوصف العام لوظيفة وكيل إدارة تعليمية بتعليم القليوبية

تقع وظيفة وكيل إدارة تعليمية بديوان عام الإدارات التعليمية بتعليم القليوبية بجميع مستوياتها وتختص بمعاونة مدير الإدارة التعليمية في الإشراف والتنسيق والتوجيه على تنفيذ أعمال البرامج والأنشطة التعليمية ومتابعتها بالإدارة التعليمية.

المهارات الأساسية والفنية لوظيفتي مدير ووكيل إدارة تعليمية بتعليم القليوبية

تتضمن المهارات الأساسية والفنية لوظيفتي مدير ووكيل إدارة تعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية كالتالي:

اجتياز المتقدمين للمقابلات المقررة طبقا لأحكام قانون التعليم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

المعرفة بعلوم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية فضلا عن الإلمام بالقوانين والقرارات الوزارية وبطاقات الوصف.

سنوات الخبرة والمؤهل المطلوبة لوظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية بالقليوبية

اشترط التقدم لوظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية عدة شروط هي:

الخبرة: قضاء مدة أقدمية سنتين في وظيفة معلم أول أ على الأقل أو مايقابلها.

المؤهل: مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة التأهيل التربوي بتقدير مقبول فأعلى.

بيانات الاتصال والتقدم بالجهة: إدارة تنسيق الخدمات التعليمية والأنشطة التربوية بديوان مديرية التربية والتعليم بالقليوبية في بنها.

المستندات المطلوبة لشغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية بالقليوبية

حددت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية المستندات المطلوبة لشغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية كالتالي:

نموذج التقدم لشغل الوظيفة مرفق به صورة شخصية ملونة حديثة

سيرة ذاتية للمتقدم

أصل شهادة الصلاحية الصادرة من أكاديمية المعلمين بشرط أن تكون سارية وغير منتهية.

إفادة من الشئون القانونية بالمديرية بعدم الإحالة للمحكمة التأديبية والجنائية.

بيان حالة إلكتروني حديث موضح فيه موقف الجزاءات حتي تاريخه ومعتمد.

بيان حالة وظيفية من واقع الملف من قسم الملفات متضمنا التاريخ الوظيفي للمتقدم.

تقرير الكفاية عن آخر عامين أو إفادة من قسم الملفات متضمنا التاريخ الوظيفي بتقرير الكفاية خلال عامين.

صورة معتمدة من قرار آخر ترقية مسكن عليها.

تقديم رؤية ومقترح للوظيفة المتقدم لها في ضوء مستحدثات تطوير العملية التعليمية.

إقرار بقبول العمل بالوظيفة المتقدم لها بأي إدارة تعليمية في نطاق مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

إقرار من جهة العمل يفيد أن المذكور على رأس العمل حتى تاريخه.

يضاف إلى الملف صورة معتمدة طبق الأصل من أي شهادت تقدير أو دورات تدريبية.

إرفاق 10 نسخ ضوئية من نموذج التقدم للوظيفة والسيرة الذاتية للمتقدم والرؤية والمقترح للوظيفة المتقدم لها.