15 شرطا لحضور حفل عمرو دياب في العلمين الجديدة: غير مسموح بدخول الأطفال

وضع القائمون على حفل النجم عمرو دياب عدة شروط يجب تنفيذها من أجل حضور الخفل الغنائي، المقرر إقامته بعد ساعات بمدينة العلمين الجديدة في أولى حفلاته الصيفية الجماهيرية بعد طرحه لثلاث أغنيات جديدة.

شروط حضور حفل عمرو دياب

وتنشر«الوطن» خلال السطور التالية، 15 شرطًا وضعها المنظمون للجماهير المقرر حضورها اليوم:

- دخول الحفل بالتذاكر فقط.

- الشركة المنظمة غير مسئولة عن المتعلقات الشخصية.

- لا يسمح بالدخول لمن هم أقل من 10 سنوات.

- تفتيش جميع الأغراض الشخصية قبل الدخول.

- لا يسمح بدخول المواد المشتعلة مثل الألعاب النارية والشماريخ.

- لا يسمح بدخول الاسلحة والأدوات الحادة بجميع أنواعها.

- لا يسمح بدخول المواد المخدرة والمشروبات الكحولية.

- لا يسمح بدخول الاسبراي بجميع أنواعه.

- لا يسمح بدخول البانرز واليفط والإعلام.

- لا يسمح بدخول الليزر.

- لا يسمح بدخول المأكولات والمشروبات بجميع أنواعها.

- لا يسمح بدخول أي حيوانات.

- لا يسمح بإعادة الدخول إذا جرى الخروج من الحفل.

- يحق للمنظمين إخراج أو منع دخول أي شخص واقع تحت تأثير المواد المخدرة.

- الحفل مسجل صوت وصورة، و من المحتمل أن يظهر صورتك في وسائل الإعلام مما يعني هذا موافقتك على الظهور.

يذكر أن حفل عمرو دياب فى العلمين من المقرر أن يشهد حضور عدد كبير من النجوم والمشاهير، كما أنه سيقدم أغنياته الثلاث الجديدة الدنيا بـ «ترقص» و«اتقل» و«احلى ونص»، التي قدمها خلال الفترة الماضية.

ومن المتوقع أن يقدم خلال الحفل عدد من أغنياته القديمة الشهيرة منها«يا انا يا لا»، و«يااجمل عيون» و«قمرين» و«دا لو اتساب» و«بحبه» و «الجو جميل» و«أماكن السهر»، بالإضافة إلى «شوقنا» و«تملي معاك » و«نور العين» و«معاك قلبي».