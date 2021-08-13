مصرع 3 وإصابة 13 بينهم أطفال في حادث تصادم بمدينة السادات (صور)

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 13 آخرين، بينهم 3 أطفال، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي و«ميكروباص» في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، حيث تم الدفع بعدد 10 سيارات إسعاف، لنقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى السادات المركزي لعلاجهم.

وقال مصدر طبي مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى السادات، موضحا أن الأطباء يستقبلون الحالات ويوقعون عليها الكشف الطبي ومعرفة أنواع الإصابة نتيجة الحادث، موضحا أن الإصابات متفاوتة وبعضها كسور وجروح متفرقة بالجسم.

كان اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بوقوع حادث مروع بين سيارتين في مدينة السادات، وعلى الفور انتقل ضباط القسم إلى مكان الواقعة، وتم استدعاء الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول الواقعة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، صورا للحادث، أظهرت قيام رجال الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى، وكذلك تجمع أعداد من المواطنين لمساعدة رجال الإسعاف في إسعاف المصابين.