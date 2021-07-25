عاجل.. مصرع شخص وإصابة اثنين في انهيار منزل بالمنوفية (صور)

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، نتيجة انهيار منزل في شارع المعمل بقرية طملاي التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية والإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ووضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وأكدت مصادر طبية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، وفاة «محمد.ف.ص» 55 سنة، وإصابة «مدحت.س.ر» 39 سنة، و«عادل.م.ب» 35 سنة، وتم الدفع بعدد 3 سيارات إسعاف ونقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم تحت إشراف الأطباء، كما تم وضع الجثة في المشرحة تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز منوف، يفيد بوفاة شخص، وإصابة اثنين آخرين في انهيار منزل في شارع المعمل بجوار الوحدة الصحية بقرية طملاي التابعة لدائرة المركز، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.