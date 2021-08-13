شيخ الأزهر يدعو الشركات المنتجة للقاح إلى تغيير سياساتها لصالح الفقراء

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن العالم الآن يعيش اختبارًا إنسانيًا صعبًا، ولا يمكن تجاوز هذا الاختبار إلا بالتضامن وتغليب صوت الإنسانية والرحمة.

رسالة إلى الشركات المصنعة للقاحات

ودعا «الطيب»، في تدوينة له على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، الشركات المنتجة للقاح فيروس كورونا والدول الغنية إلى ضمان وصول اللقاح لكل المناطق والفئات.

دعوة للعمل ومعالجة التفاوت بين الدول

وقال شيخ الأزهر الشريف: «أدعو الشركات المنتجة للقاح كورونا بإعادة النظر في سياسات التسعير وخطط التوزيع، كما أدعو الدول الغنية العمل على معالجة التفاوت الشديد لضمان وصول اللقاح للمناطق الأكثر فقراً واحتياجاً».

الخوف من سيطرة الدول المتقدمة على اللقاحات

ويخشى مراقبون من سيطرة الدول الغنية والمتقدمة على لقاحات فيروس كورونا المستجد، في وقت وصل فيه عدد مصابي فيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 206 ملايين مصاب، وتخطى عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس أكثر من 4 ملايين و353 ألف حالة وفاة.

الوضع في مصر

أما في مصر، فأعلنت وزارة الصحة والسكان، استمرار عمل عدد من مراكز التطعيمات المخصصة لتطعيم المسافرين بلقاح كورونا إلى خارج البلاد حتى الساعة الثالثة من صباح غدا السبت، وهذا بناء على الإقبال الشديد على المراكز مع توافر التطعيمات.

توجيهات مهمة من وزارة الصحة

من جانبها، وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتسهيل حصول المواطنين على اللقاحات، ووجهت فرق التواصل المجتمعي المتوفرة في جميع مديريات الصحة على مستوى الجمهورية إلى مراكز التطعيمات لتقديم التوعية المترددين على المراكز وإمدادهم بالمستلزمات الوقائية وتنظيم الانتظار ومنع التزاحم، والحفاظ على المسافات الآمنة بين المترددين على المراكز بسبب انتشار الفيروس والحفاظ على المنحنى الوبائي.