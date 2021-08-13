الصحة: مد عمل مراكز تلقي لقاح كورونا للمسافرين حتى الثالثة فجر السبت

أعلن الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، استمرار عمل عدد من مراكز التطعيمات المخصصة لتطعيم المسافرين بلقاح كورونا إلى خارج البلاد حتى الساعة الثالثة من صباح غدصا السبت.

توجيه من وزيرة الصحة بمد العمل بمراكز تلقي لقاح كورونا للمسافرين

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه وفقا للإقبال الشديد على المراكز مع توافر التطعيمات، وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، باستمرار العمل في مراكز التطعيمات التي شهدت إقبالا متزايدا حتى الانتهاء من تطعيم جميع الموجودين في المركز تسهيلا للمواطنين الراغبين في الحصول علي اللقاح والسفر للخارج.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى توجيه فرق التواصل المجتمعي المتوفرة في جميع مديريات الصحة على مستوى الجمهورية إلى مراكز التطعيمات لتقديم التوعية المترددين على المراكز وإمدادهم بالمستلزمات الوقائية وتنظيم الانتظار ومنع التزاحم، والحفاظ على المسافات الآمنة بين المترددين على المراكز بسبب انتشار الفيروس والحفاظ على المنحنى الوبائي.

توافر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مراكز التطعيمات الـ539

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة توافر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مراكز التطعيمات الـ539 المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية والتي تتضمن المراكز الـ126 المخصصة لتطعيم راغبي السفر إلى خارج البلاد، داعيةً المواطنين إلى التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بطلب الحصول على اللقاحات.

وجددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل علي موقع لقاح كورونا، وقالت الوزارة إن لقاح كورونا مجاني وفعال وآمن وعلى المواطنين الإسراع في التسجيل للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وكشفت وزارة الصحة والسكان وصول شحنة كبيرة من لقاح أسترازينيكا، تصل إلي مليون و170 الف جرعة إلى مطار القاهرة، وأعلنت أيضا استعدادها لوصول لقاح فايزر خلال الشهر الجاري وتخصيصه لأغراض السفر.