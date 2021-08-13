بسمة وهبي توجه الشكر لجمهورها بعد إنقاذها «فيديو»

وجَّهت الإعلامية بسمة وهبي، عبر حسابها على إنستجرام، الشكر لكل من اهتم باستغاثتها بعد تعطل المركب الذي كانت على متنه هي وابنتها.

وقالت بسمة: «بشكر كل الناس، أنا كويسة أنا وخديجة، أول 3 ثواني نزلت الفيديو كانت دينا صديقتي وزوجها أنقذتنا، شكرا لكل الناس اللي ساعدت وتواصلت، الصراحة رغم إني أحيانا ضد الإنستجرام في حاجات إلا إنه كان له ميزة معايا في هذا الموقف».

وأضافت «مش عارفة إيه علاقة الصيف بالحوادث، السنة اللي فاتت حصل حادثة الجيت، والسنة دي المركب ولع، الحمد لله إحنا بخير، الحمد لله النهارده يوم الجمعة يوم مبارك، شكرًا يا جماعة لكل حد سأل، إحنا بخير، وربنا نجانا الحمد لله».

ونشرت بسمة وهبة، منذ ساعات قليلة، استغاثة عبر إنستجرام، بعد أن توقف بها المركب وسط البحر بصحبة ابنتها خديجة.

وقالت بسمة وهبة، خلال الفيديو «يا جماعة أي حد عنده مركب في مارينا 5 يتصل بيا لأن المركب عطلانة بيا أنا وخديجة بنتي وسط البحر، تقريبا مولعة من تحت وإحنا وسط البحر ومش عارفين نعمل إيه، اللي ساكن حواليا».

وأضافت «لا يوجد قلق إن شاء الله أي شيء سنقفز في البحر ولكن هناك رائحة شياط والمركب معطل بنا».