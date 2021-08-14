حظك اليوم برج الميزان السبت 14-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يميل أصحاب برج الميزان في مجمل حياتهم إلى تحكيم العقل قبل اتخاذ القرارات والاعتدال في الأراء، كما يمتلك مواليد هذا البرج قدرة كبيرة على تكوين الصداقات والاندماج في الحياة الاجتماعية، كما يحترم مولود الميزان مشاعر الآخرين ويتعاطفون دائما معهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان 14-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يوجه تركيزك اليوم على أمور مهنية ومالية أو تجارية وعليك أن تراجع جيدا خطواتك تفاديا للأخطاء والخسائر.

حظك اليوم برج الميزان 14-8-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يسبب لك تشوشا وميلا للابتعاد عمن حولك، فقط لا تتسرع في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.