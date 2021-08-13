تعليم الدقهلية تعلن نهاية موعد تنسيق الثانوي «عام وفني»: باقي 48 ساعة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أن الأحد المقبل، الموافق 15 أغسطس 2015، هو آخر موعد للتقديم إلكترونيا للمرحلة الثانوية «عام وفني» للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020-2021، وعقب ذلك سيتم عمل حصر بأعداد الطلاب والطالبات المتقدمين للتعليم الثانوي العام والفني، بمختلف تخصصاته، وذلك لإعادة النظر في درجات القبول.

التسجيل على الموقع الإلكتروني لتنسيق الثانوي

ويمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2021 الدخول على موقع التنسيق للتعليم الثانوي العام والفني بمختلف أنواعه، الذي خصصته وزارة التربية والتعليم، ومن خلاله يختار المدرسة التي يرغب في الالتحاق بها في المرحلة الثانوية والمتاحة له، حسب المجموع الحاصل عليه، ويختار نوع التعليم الثانوي «العام، الصناعي، الفندقي، التجاري، الزراعي» حيث تظهر له كافة المدارس حسب مجموعه، ويتابع خطوات التنسيق الإلكتروني خطوة بخطوة حتى يصل إلى تسجيل بياناته وتظهر له رسالة «تم التنسيق بنجاح».

ويدخل الطالب أو ولي الأمر من خلال الإيميل وكلمة السر الخاصين بوزارة التربية والتعليم، من الموقع (من هنــــــــا)، وبعدها يسجل البيانات المطلوبة منه ويختار المدرسة الراغب الدخول إليها في المرحلة الثانوية.

درجات القبول في الثانوي العام والثانوي الفني

وحددت مديرية التربية والتعليم درجات القبول في الثانوي العام بمجموع 250 والثانوي الفندقي نظام الخمس سنوات 240 درجة، وثانوي الفندقي محول «نبروه- السنبلاوين» 230 درجة، والثانوي الصناعي خمس سنوات 235 درجة، والثانوي الصناعي نظام ثلاث سنوات 225 درجة، والثانوي الزراعي 150 درجة، والثانوي التجاري نظام خمس سنوات 190 درجة، والثانوي التجاري نظام ثلاث سنوات 140 درجة، والثانوي الفندقي المزدوج 230 درجة، والثانوي الصناعي المزدوج تبريد 240 درجة، والثانوي الصناعي المزدوج كهرباء وإلكترونيات 230 درجة، والثانوي الصناعي مزدوج ميكانيكا تركيبات 180 درجة، وثانوي صناعي مزدوج ملابس جاهزة 150 درجة، والثانوي الزراعي مزدوج طلخا وبلقاس 140 درجة، وثانوي تجاري مزدوج وجبات سريعة 230 درجة، وثانوي تجاري مزدوج مساعد فني إداري 140 درجة، وذلك وفقا للقرار الوزاري 91 لسنة 2020.

ملاحظات التنسيق الإلكتروني

وتوجد 5 ملاحظات هامة لطلاب الشهادة الإعدادية 2021 في الدقهلية قبل الدخول للتسجيل الإلكتروني وهي:

1- للطالب 5 رغبات بشرط ألا تزيد عن 3 رغبات من نفس النوعية، فمثلا: لو اختار صناعي 3 سنوات، يبقى 3 مدارس فقط من هذه النوعية، وله الحق أن يختار رغبتين من نوعية تعليم مختلفتين أو من نوعية أخرى، مثل التعليم التجاري أو التعليم الزراعي أو الفندقي.

2- الطالب لا تظهر له إلا النوعيات التي يسمح مجموعه للالتحاق بها، فمثلا لو الطالب حاصل على 145 درجة، فلن يظهر له التعليم العام أو الصناعي أو الفندقي.

3- على الطلاب الراعبين في التقدم على نظام التعليم المزدوج التقدم إلكترونيا إلى النوعيات المتاحة على الموقع، ثم التقدم إلى عن طريق الجمعية، واجتياز الاختبارات اللازمة وعند قبول الطالب في تلك النوعية يتم نقله من المدرسة المقبول بها سابقا الى نوعية التعليم المزدوج.

4- لا تظهر للطالب إلا مدارس إدارته فقط.

5- المدارس المتقدمة مثل الفندقية 5 سنوات أو المتقدمة الصناعية أو المتقدمة التجارية بطلخا، متاحة لكل طلاب المحافظة حسب المجموع.