استعدادات خاصة لاستقبال فريال أشرف وأحمد الجندي بمطار القاهرة غدا

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بمطار القاهرة الدولي، أن المطار سيستقبل غدا الخميس، أعضاء البعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الأولميبة، وتضم 16 لاعبا وإداريًا.

وأوضحت المصادر، أن البعثة تضم كلا من فريال أشرف، الحاصلة على الميدالية الذهبية في الكاراتيه، وأحمد الجندي الحاصل الميدالية الفضية.

وأوضحت المصادر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سيكون في استقبال «فريال والجندي» وباقي أعضاء البعثة التي من المنتظر أن تصل الساعة الخامسة والربع مساء غد الخميس، على متن إحدى رحلات شركة «الاتحاد» القادمة من دولة قطر.

وبدأت شركة ميناء القاهرة الجوي، استعدادتها لاستقبال أبطال مصر وباقي أعضاء البعثة المصرية، من خلال تجهيز صالة الخدمة المميزة بمطار القاهرة الدولي بمبنى الركاب رقم 2، ومن المنتظر أن تبدأ شركة ميناء القاهرة الجوي في إعداد ممر خاص باللاعبين، وتوزيع الورود والإعلام، ووضع صور اللاعبين على جدران المبنى خلال وصولهم.

وأعدت اللجنة الأولمبية المصرية، «أتوبيس مكشوفًا» لاستقبال اللاعبين ونقلهم لمقر اللجنة بالمعادي، للاحتفال بهم.

يذكر أن فريال أشرف عبد العزيز، من مواليد 16 فبراير 1999، وهي لاعبة كاراتيه وأول لاعبة مصرية تفوز بالميدالية الذهبية في تاريخ دورات الألعاب الأولميبة.

وفازت فريال بالميدالية الذهبية في مسابقة «+61 كجم» سيدات كوميتيه، في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «طوكيو 2020» التي أقيمت في اليابان.

بينما أحرز أحمد الجندي الميدالية الفضية، بحلوله ثانيا في منافسات الخماسي الحديث، بعد البريطاني جوزيف تشونج، الذي أحرز الذهبية، وقبل الكوري الجنوبي جون وونج تاي الذي حل ثالثا، ونال الميدالية البرونزية.