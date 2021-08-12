والدة فريال أشرف عن إطلاق اسم ابنتها على كوبري بالتجمع: «شكرا يا ريس»

علقت عزة السيد، والدة البطلة الأولمبية المصرية فريال أشرف المتوجة بذهبية منافسات الكاراتيه وزن 61 جراما بأولمبياد طوكيو، على القرار الرئاسي بإطلاق اسم ابنتها على كوبري جديد بمحور طه حسين بمنطقة التجمع الخامس، قائلة: «الحمد لله فضل ربنا، وبشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مجهوداته بأكملها، وبصراحة شابوه للريس»، وقالت إن القرار يحفز الأطفال على الاتجاه نحو الرياضة.

وأضافت «عزة» في مداخلة هاتفية، مع برنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، أن الأطفال الصغار سيدركون جيدًا معنى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة والرياضيين.

وتابعت أم البطلة: «قابلني طفل 6 سنين، بيقولي يا طنط فيه كوبري بتاع كابتن فريال، أنا عايز أبقى زيها».

أم فريال أشرف: لافتة جميلة ومحفزة من الرئيس

وأكدت أن القرار يعد لافتة جميلة من الرئيس ومحفزة لكل الأطفال، وتجعلهم يضعون أهدافًا أمامهم لتحقيقها من الآن، موضحة أن مثل هذه الخطوات تجعل الجيل القادم أكثر وعيًا وانتماءً لهذا الوطن.

وكشفت أنها كانت أول من عرفت بهذا الخبر من أسرتها، وبعدها بثوان قليلة تلقت اتصالًا من ابنتها فريال، فأخبرتها بهذا القرار، لكنها شعرت أن ابنتها لا تصدقها من فرط سعادتها الكبيرة.

أم البطلة الأولمبية: «الرئيس جبر بخاطرنا»

وواصلت أم البطلة: «فريال قالتلي مش مصدقة إن كل ده بيحصل معايا، انتي بتتكلمي بجد يا أمي، وقولتلها تخيلي بقى لما بنتك لما تيجي معدية تقول الكوبري ده باسم ماما، فالرئيس كدا بيجبر بخاطرنا، وكلمة جبر الخواطر دي قليلة جدا جدا على اللي بيعمله، وربنا يبارك في عمره وصحته».

وأشارت إلى أن الرئيس بالفعل يقدر جيدًا تعب واجتهاد ابنتها البطلة، وكذلك تعبهم كأفراد أسرة، لذا اهتم بابنتها وصنع فرحتهم في ظل كل الظروف والضغوط التي تمر بها البلاد والتي نقدرها بشكل كبير، «بصراحة شابوه للرئيس».

وحول سر تسمية الكوبري بـ «فريال عبدالعزيز» بدلًا من «فريال أشرف»، الذي يعرفه الجميع، أوضحت أن اسم نجلتها فريال أشرف عبدالعزيز، وخلال مشاركاتها بالبطولات الدولية يُنادى عليها بلقب العائلة «عبدالعزيز فريال»، كاشفة أن جد نجلتها الراحل كان يخبرها دائما أنه يرغب بأن ينادى عليها بالبطولات باسمه وليس باسم أبيها.

وأعلنت أم البطلة، أن ابنتها من المقرر أن تصل إلى مطار القاهرة في تمام 5.20 مساء اليوم الخميس، مؤكدة في نهاية حديثها فخرها بقدرة «فريال» على رفع علم مصر في هذا المحفل الدولي.