مِنح ماجستير ودكتوراه لـ فريال أشرف وتسمية قاعة في الجامعة باسمها

أعلن الدكتور عادل اليماني، المستشار الإعلامي للجامعة البريطانية، عن إطلاق اسم بطلة أولمبياد طوكيو فريال أشرف على الدفعة الحالية لكلية الصيدلة فرحًا بحصولها على ذهبية أولمبياد طوكيو في رياضة الكاراتيه، حيث ستتخرج هذا العام من الجامعة.

وأوضح اليماني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الجامعة بحثت منحها منحة مجانية للدراسة، واكتشفت أن فريال أشرف تحصل بالفعل على منحة للدراسة المجانية بالجامعة نظرًا لتفوقها العلمي وتفوقها الرياضي.

وأشار إلى أن إدارة الجامعة قررت إطلاق اسمها على إحدى القاعات الكبرى بالجامعة، بالإضافة لإطلاق اسمها على الدفعة حاليًا.

من جهته، اقترح الإعلامي يوسف الحسيني منح البطلة فريال أشرف منحة لدراسة الماجستير والدكتوراه بالجامعة، وأعطى المستشار الإعلامي بالجامعة موافقته على هذا الاقتراح، مؤكدًا أنه سيتم تنفيذ هذا الاقترح دعمًا للبطلة.

وحصلت فريال أشرف على ذهبية أولمبياد طوكيو والمركز الأول في رياضة الكارتيه، وحققت إنجازا مصريا كبيرا في الأولمبياد.