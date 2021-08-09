فريال أشرف: بحب أتمرن مع زمايلي الأولاد.. بستفيد من قوتهم وسرعتهم

قالت والدة اللاعبة فريال أشرف، الحائزة على الميدالية الذهبية برياضة الكارتيه بأولمبياد طوكيو 2020، إنّ ابنتها كانت تفضل أن تتمرن مع الأولاد للحصول على طاقة أكبر.

وأضافت والدة اللاعبة، خلال لقاء عبر «زووم»، ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، اليوم، «كانت بتقولهم أنا زيي زيكم، أنا عاوزة التمرين حاجة تكون قوية والضربات قوية، ومتخافوش وببقى حريصة وواخدة بالي، فكانت فعلا بتحب تتمرن مع زمايلها الأولاد».

من جانبها قالت اللاعبة فريال أشرف، إن الأولاد سرعتهم وطاقتهم أعلى بكثير مقارنة بالفتيات، «بستفاد من الشباب أكتر وكانوا بياخدوني لمستواهم، وأتوجه بالشكر لكل أصحابي اللي ساعدوني في التمرين، وكانوا دايما ورايا وداعمين ليا، وشكرا ليكم ودي حاجة قليلة، وبقولكم استعدوا بقى عشان نكمل».