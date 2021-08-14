تعرف على البنوك والشركات المشتركة بشقق التمويل العقاري بفائدة 3%

خلال ساعات سيبدأ طرح كراسات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، سكن لكل المصريين 2 لجميع المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك بعد بدء طرحها الأسبوع الماضي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التى أطلقها البنك المركزي، أن كراسات شروط سكن لكل المصريين 2، سيتم طرحها غدا الأحد 15 أغسطس الجاري لكل المواطنين، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي بفائدة 3%، والتى أعلن عنها رئيس الجمهورية.

ونشر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي عن قائمة الجهات الممولة لمبادرة الحصول على شقة بفائدة 3%، ومنها بنوك وشركات تمويل، حيث وصل عدهم 27 بنكا وشركة تمويل عقاري.

البنوك التى ستطبق مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

البنك الأهلي المصري

بنك القاهرة

بنك ناصر الاجتماعي

بنك مصر

بنك العربي الأفريقي الدولي

بنك التجاري الدولي cib.

البنك العقاري المصري العربي

بنك التعمير والإسكان

البنك المصري الخليجي

بنك الاتحاد الوطني

بنك الاستثمار العربي

بنك التنمية الصناعية

بننك القطري الوطني الأهلي

بنك الكويت الوطني

بنك المصرف المتحد

بنك بلوم

بنك فيصل الإسلامي

بنك اجريكول

بنك siba

شركات التمويل المشتركة فى مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

شركة التمويل الأهلي المتحد

شركة التمويل الأهلي للتمويل العقاري

شركة أملاك للتمويل العقاري

الشركة المالية تمويل للتمويل العقاري

شركة كونتكت للتمويل العقاري

شركة التعمير للتمويل العقاري

شركة تمويل العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري

الشركة المصرية للتمويل العقاري.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن منذ فترة عن مبادرة تمويل عقاري لشراء الشقق السكنية المتشطبة بفائدة مالية 3%، وأن الأقساط تمتد إلى 30 سنة.

وأعلن البنك المركزي عن تفاصيل المبادرة وذلك بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري والذى ترأسه المهندسة مي عبدالحميد.