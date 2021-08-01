يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية، ضمن وحدات مبادرة سكن لكل المصريين، عن موعد حجز شقق مبادرة سكن لكل المصريين 2، وذلك عقب إعلان وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح وحدات سكنية جديدة، ضمن المرحلة الثانية، من المبادرة الرئاسية.

وجاءت مبادرة «سكن لكل المصريين»، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته فى امتلاك مسكن خاص به.

ويعد طرح الوحدات السكنية، بمبادرة سكن لكل المصريين2021، ضمن المشروعات السكنية، التى سيطبق عليها مبادرة التمويل العقاري، التى أعلن عنها البنك المركزي، رسميا خلال الأيام الماضية، بفائدة متناقصة 3%، وسداد يصل إلى 30 عاما، كحد أقصى.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، موعد حجز شقق مبادرة سكن لكل المصريين 2، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

موعد حجز شقق مبادرة سكن لكل المصريين 2

يبدأ موعد حجز شقق مبادرة سكن لكل المصريين 2، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021، وحتى يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، (للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط)،.

واعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، (لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة يبلغ سعر كراسة شروط مبادرة سكن لكل المصريين 2021، 125 جنيها، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

أماكن شراء كراسة شروط مبادرة سكن لكل المصريين 2021

يتم طرح كراسة شروط مبادرة سكن لكل المصريين 2021 ، فور الإعلان عن الطرح، وذلك داخل مكاتب البريد المميكنة، بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

ويعد طرح المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، استكمالاً لمسيرة النجاح التي حققتها المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين، عقب إعلانها نهاية العام الماضى، وضمت المرحلة الأولى من المبادرة طرح 125 ألف وحدة سكنية، لمحدودى ومتوسطي الدخل، داخل عدد كبير من المدن الجديدة.