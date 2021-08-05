بالصور.. كراسة شروط مبادرة «سكن لكل المصريين 2»

مع قرب حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»، وفقا لما أعلن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، من يوم الأحد 8 أغسطس إلى 14 أغسطس 2021، «للمواطنين من ذوي الهمم فقط»، و من يوم الأحد 15 أغسطس حتى الخميس 9 سبتمبر المقبل، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الهمم، حيث تشتمل المبادرة، على وحدات سكنية تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بمساحات وأسعار مختلفة، داخل عدد كبير من المدن الجديدة والمحافظات.

يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 2، عن كراسة الشروط لمعرفة تفاصيل الشقق، وترصد السطور التالية، تفاصيل كراسة شروط المبادرة.

كراسة شروط مبادرة سكن لكل المصريين 2

يتم حجز الوحدات السكنية، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة «سكن لكل المصريين» إلكترونيا، عبر الموقع الرسمي الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

ويتمثل نظام سداد شقق «سكن لكل المصريين 2» فى شراء كراسة الشروط بمبلغ 125 جنيهًا لمحدودي الدخل، و150 جنيهًا لمتوسطي الدخل، ومن ثم السداد لمدة 30 عامًا، بفائدة متناقصة 3 % وفقا لمبادرة التمويل العقاري، التي أعلن عنها البنك المركزي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن.

ويتم طرح الوحدات السكنية، ضمن المرحلة الثانية، من المبادرة للمواطنين من محدودي الدخل، داخل عدد من المدن ومراكز المحافظات، وهي: «الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر وشمال سيناء».

أما بالنسبة للمواطنين من متوسطي الدخل، يجرى طرح الوحدات السكنية، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة داخل عدد من المدن الجديدة، ومنها: «بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة البداري، وبورفؤاد».

يذكر أن شقق مبادرة سكن لكل المصريين 2، تعد من أولى مشروعات الإسكان الاجتماعى، التى سيطبق عليها، مبادرة التمويل العقاري، بفائدة متناقصة 3%، وسداد يصل إلى 30 سنة كحد أقصى، وللاطلاع على كراسة الشروط اضغط هنا.