وقف اختبارات القبول للالتحاق بالجامعات الخاصة: «المجموع» الفاصل

كشف الدكتور محمد حلمي الغر، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنه تم وقف اختبارات القبول للالتحاق بـ الجامعات الخاصة بدءا من تنسيق القبول بالجامعات 2021، على أن يتم الاكتفاء بالدرجات والحد الأدنى للقبول بمختلف الكليات، بجانب الإجراءات الإدارية المتمثلة في ملف التقديم وفقا لكل جامعة وكلية.

وقف اختبارات القبول للالتحاق بالجامعات الخاصة اعتباراً من تنسيق 2021

وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه سيتم البدء في تنفيذ القرار فورا، موضحاً أنه لا توجد أي إجراءات أخرى سيتم تنفيذها بديلا عن الاختبارات، وسيقتصر الالتحاق على الدرجات فقط ووفقا للحد الأدنى لكل كلية.

وأوضح «الغر»، أن القرار يأتي تيسيرا على الطلاب، وبشأن رسوم ملفات التقديم، قال أمين «الجامعات الخاصة»، إنه إجراء إداري ويتبع كل جامعة.

تنسيق القبول بالجامعات الخاصة 2021 بعد إعلان «تنسيق المرحلة الأولى»

وتواصل الجامعات الحكومية والخاصة استعدادتها لتنسيق الجامعات 2021 وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والمقرر أن يبدأ تنسيق القبول بالجامعات الحكومية بعد إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة 2021، على أن يبدأ تنسيق القبول للمرحلة الأولى بالجامعات الخاصة 2021 بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية تنفيذا لقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية على التشديد لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19 خلال أعمال تنسيق القبول بالجامعات 2021، من حيث إلزام الجميع بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة وكذلك تطبيق التباعد الاجتماعي خلال فترة التنسيق، مع التأكيد على إجراء عمليات التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية خلال مراحل التنسيق المختلفة.

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إنه جرى الاستعداد بـ6 معامل إلكترونية لإجراء عمليات التنسيق لطلاب المراحل المختلفة وذلك بدءا من المرحلة الأولى لتنسيق 2021 وحتى نهاية المراحل المختلفة.