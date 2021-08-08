شروط الحصول على منحة مجانية للدراسة في الجامعات الخاصة

تستعد الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، لتنسيق القبول للعام الجامعي الجديد 2021-2022، المقرر انطلاقه بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الحكومية 2021، وسيتم تطبيقه على حملة شهادات الثانوية العامة 2021، والشهادات الأزهرية 2021، وشهادات الدبلومات الفنية 2021، على أن يتم قبول طلاب الثانوية العامة 2021 بالكليات المختلفة للعام الجامعي المقبل وفقًا لمجموع درجاتهم في الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، وترتيب رغباتهم.

تنسيق الجامعات الخاصة بعد نتيجة تنسيق المرحلة الاولى للجامعات الحكومية

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة عن حقيقة وجود منح دراسية حالياً لطلاب الثانوية العامة 2021، موضحة أن هناك بعض الجامعات أعلنت عن وجود منح دراسية للطلاب الجدد مشروطة بعدد من القواعد التي يجب أن تتوافر في الطالب للحصول على المنحة الدراسية، أبرزها التفوق في الثانوية العامة بالإضافة إلى ضعف الحالة المادية للطالب التي تقف له حائلا للالتحاق بكليات القمة بجانب الأولوية لطلاب أبناء الشهداء من الجيش والشرطة و المدنيين والطلاب الأيتام والطلاب الأبطال الحائزين على بطولات تفوق رياضي.

وأضاف المصادر لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يناقش الأعلى للجامعات الخاصة نسب المنح المقررة للجامعات الخاصة التي تقدر بـ5% من إجمالي الطلاب المقبولين، موضحة أن الاشتراطات سيتم الإعلان عنها من قبل كل جامعة وفقاً لشروط كل منحة، مضيفة أن هناك منح دراسية كلية ومنح دراسية مجانية كاملة.,

وأكدت المصادر أن أبرز الاشتراطات للحصول على المنح الدراسية المجانية من الجامعات الخاصة تتمثل في التالي:

- الأولوية لأبناء الشهداء من الجيش والشرطة والمدنيين.

- أن تكون درجات الثانوية العامة للالتحاق بالكلية لكل طالب متخطية للحد الأدنى للقبول بالكلية

- الأولوية للمتفوقين ذوي المجاميع العالية.

- الأبناء الأيتام من المتفوقين.

- الأبناء المتفوقون ذوو الظروف الصعبة.

وأوضحت المصادر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الجامعات الخاصة ستعلن طرق الحصول على المنح الدراسية سواء بالتقدم للجامعة أو عن طريق الموقع الإلكتروني للتنسيق الموحد.