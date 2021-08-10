هل ترتفع مصروفات الجامعات الخاصة في مصر العام المقبل؟
كتب:
أحمد أبوضيف
10:23 ص | الثلاثاء 10 أغسطس 2021
صورة أرشيفية
تستعد الجامعات الخاصة في مصر لتنسيق القبول 2021، المقرر أن تبدأ أول أيامه بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 بالجامعات الحكومية، فيما أُعلنت مصروفات الجامعات الخاصة 2021 سواء عبر المواقع الإلكترونية، أو في أماكن شئون الطلاب، كما تستقبل تلك الجامعات حاليًا طلبات الالتحاق للشهادات المعادلة العربية والأجنبية، من ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا فيروس كورونا المستجد.
الجامعات الخاصة: نسب الزيادة للمصروفات الدراسية 2021 تتراوح ما بين 5% لـ 10%
وكشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المصروفات الدراسية الخاصة بالكليات بمختلف الجامعات الخاصة في مصر، لم تتخطى نسب الزيادة فيها عن العام الماضي 10% وفقا لتخصصات الكليات، حيث تتراوح ما بين 5% لـ 10 % بمختلف الجامعات الخاصة، منوهًا إلى أن الجامعات التزمت خلال الفترة الحالية بعدم الزيادة الكبيرة رغم الأعباء التي تتحملها.
وأكدت المصادر أن قانون تنظيم الجامعات الخاصة لا توجد به أي نصوص أو بنود تحدد ملامح نسب زيادة المصروفات الدراسية خلال العام الدراسي للجامعات أو تحدد قيمتها أيضا، مشيرًا إلى أن التقدم للجامعات الخاصة يخضع لمبدأ العرض والطلب.
وتستعد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية لتنسيق الجامعات 2021، من خلال وضع خطة؛ لإتمام عملية التنسيق وتطبيق إجراءات مواجهة كورونا كوفيد ـ 19، من خلال تطبيق التباعد الاجتماعي والتشديد على ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد أثناء عملية التنسيق، مع التأكيد على اتباع إجراءات التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية في ظل إجراءات مواجهة المرض.
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