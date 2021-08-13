في خطوات بسيطة.. كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا

توفر النيابة العامة من خلال نيابات المرور، خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور المسجلة على رخص التسيير بكل أنواعها، التي قد تشغل بال كثيرين، ويفضل الاطلاع عليها بشكل دوري.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كيفية الاستعلام عن مخالفات السير من نيابات المرور، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات رخص السير

- أولا: يجب الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة من هنـــا.

- ثانيا: اختيار تبويب خدمات نيابة المرور، ومنها يتم الاطلاع علي نماذج المخالفات المسجلة.

- ثالثا: يتم اختيار تبويب الاستعلامات، التي تحتوي على مخالفات رخص المركبات ومخالفات رخص القيادة.

- إذا كنت تريد الكشف عن مخالفات رخص المركبات، فاختار «الأولى» وقم بتدوين المعلومات المطلوبة، وهي إدخال رقم الرخصة واضغط على «إجمالي المخالفات».

- توفر خدمة الاستعلام عن مخالفات السير خدمات: الدفع عند الاستلام / خدمة الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزة الحكومية / خدمة التظلم من قيم المخالفات / خدمه متابعة حالة الطلبات / خدمة إلغاء الطلبات الإلكترونية / خدمة توصيل شهادة براءة الذمة.

كيفية التصالح الفوري في مخالفات المرور إلكترونيا

أما عن خطوات التصالح الفوري في المخالفات المرورية، فيتم من خلال مجموعة من الإجراءات وهي كالتالي:

- الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة من الرابط السابق.

- قم باختيار خدمات نيابات المرور، ومنها قم باختيار الأيقونة الخاصة بالتصالح الفوري واستكمل البيانات المطلوبة لإتمام عملية التصالح.

أبرز المخالفات في قانون المرور 2021

ووفقا لقانون المرور الجديد، توجد العديد من المخالفات التي يجب أن ينتبه إليها قائد السيارة حتى لا يتعرض للحبس والغرامة وهي:

- التحرك بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة.

- استخدام المركبة في غير الغرض المبين برخصتها.

- في حال استخدام التليفون يدويا أثناء القيادة.

- عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها.

- عدم استخدام حزام الأمان.

- عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي.

- القيادة تحت تأثير الكحول.

- تلويث الطريق.