لو محتاج عربيتك.. خطوات التصالح الفوري إلكترونيا على مخالفات المرور

في كثير من الأحيان يتعرض أصحاب السيارات إلى العديد من المواقف المختلفة، والتي قد تؤدي في النهاية إلى تسجيل عدد من المخالفات بمختلف أنواعها على السيارة، ومن ثم تسجيل غرامات هذه المخالفات بإدارة المرور تمهيدًا لسدادها.

ويتعرض أصحاب السيارات التي سُجلت مخالفات عليها إلى الكثير من المواقف التي تجعلهم في حاجة إلى التصالح الفوري.

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير خطوات إجراء التصالح الفوري إلكترونيًا على مخالفات المرور، وفقًا للموقع الرسمي للنيابة العامة، كالتالي:

خطوات التصالح الفوري على مخالفات المرور

- يدخل الراغب في التصالح على مخالفات المرور إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة من هنا.

- بعد ذلك يختار خدمات نيابات المرور، أو الدخول لخدمات المرور من الموقع من هنا.

- ثم يختار الأيقونة الخاصة بالتصالح الفوري، والدخول لها مباشرة من هنا.

- وتظهر بعد ذلك المخالفات الخاصة برخص المركبات والمخالفات الخاصة برخص القيادة، ليتم اختيار الأيقونة الخاصة برخص المركبات، أو الدخول لها من هنا.

- ثم بعد ذلك تظهر الصفحة الخاصة بالبيانات المطلوبة والخاصة برخصة السيارة والتي تتضمن الآتي:

1- في حالة إدخال البيانات بحروف وأرقام، يتم كتابة رقم الرخصة وحروفها، ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة «إجمالي المخالفات» لتظهر قيمة المخالفة المطلوبة، ثم بعد ذلك يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بسداد المخالفة واتباع التعليمات.

2- في حالة إدخال البيانات بالأرقام فقط، يتم كتابة رقم الرخصة واختيار المحافظة التابعة لها ونوع الترخيص الخاص بالمركبة، ثم يتم الضغط على «إجمالي المخالفات» لتظهر قيمة المخالفة المطلوبة، ثم بعد ذلك يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بسداد المخالفة واتباع التعليمات.