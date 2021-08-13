خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس: ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، عن خريطة الظواهر الجوية المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال الفترة من السبت، الموافق 14 أغسطس، وحتى الخميس 19 من الشهر نفسه، مشيرة إلى أن درجة الحرارة المحسوسة تصل إلى 44 مئوية على بعض الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، أن درجة الحرارة المحسوسة تصل إلى 44 مئوية على جنوب الصعيد، خلال يومي السبت والأحد، بينما تكون نسبة الرطوبة ما بين 10 إلى 30%، وعلى القاهرة الكبرى، تصل درجة الحرارة المحسوسة لـ40 مئوية خلال يومي السبت والخميس، وتكون نسبة الرطوبة ما بين 30 إلى 85%، أما على السواحل الشمالية فتصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 36 مئوية خلال يوم السبت، وتسجل الرطوبة ما بين 40 و93%، وعلى جنوب سيناء تصل الحرارة إلى 44 مئوية يوم السبت، وتتراوح نسبة الرطوبة ما بين 30 و60%، بينما تصل الحرارة إلى 42 مئوية على شمال الصعيد، يوم السبت، وتسجل الرطوبة ما بين 20 و40%.

طقس شديد الحرارة

وأعلنت هيئة الأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، بدءًا من غدٍ السبت وحتى الخميس المقبل، مؤكدة أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، فيما يكون الطقس معتدل الحرارة رطبا ليلاً على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى تكون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر، حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية.

كما نوهت الهيئة إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة، يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل، بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات.

كما لفتت الهيئة إلى وجود نشاط لحركة الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية الغربية، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة أثناء الليل.