الأرصاد تعلن خريطة الظواهر الجوية حتى الأربعاء: طقس شديد الحرارة

أعلنت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، بدءًا من غدٍ الجمعة وحتى الأربعاء المقبل، مؤكدة أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، فيما يكون الطقس معتدل الحرارة رطبا ليلاً على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 13 أغسطس

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 14 أغسطس

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 15 أغسطس

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 16 أغسطس

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 33.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 17 أغسطس

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 33.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 18 أغسطس

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 33.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 43.