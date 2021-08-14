«أغلبهم موجود في مصر».. 7 لقاحات بالعالم لها فعالية ضد متحور دلتا

دراسة جديدة أجرتها معاهد الصحة الوطنية الأمريكية على تأثير لقاح موديرنا على متحور «دلتا» الهندي، والتي أوضحت أن 96% من متلقي جرعتي اللقاح تكونت لديهم نسبة عالية من الأجسام المضادة بعد 6 أشهر، فضلا عن حمايتهم من المتحور الهندي، حيث أجريت الدراسة على 24 متطوعًا تلقوا «موديرنا»، وتقسيمهم إلى مجموعات تضم كل واحدة 8 أشخاص من أعمار مختلفة.

تجربة لقاح مودينا على متحور دلتا

المجموعة الأولى شملت الفئة العمرية من 18 إلى 55 عامًا، والثانية من 55 إلى 79 عامًا، والمجموعة الأخيرة لـ8 أشخاص فوق 71 عامًا، وتم قياس المناعة لديهم بعد 4 أسابيع من الجرعة الأولى، أما الثانية بعد أسبوعين، ثم 3 أشهر، وبعدها 6 أشهر، حيث أظهر قياس المناعة لهم استجابة قوية ضد متحور «دلتا» عليهم.

والحديث عن مدى تأثير لقاحات كورونا المطورة ضد عدوى الفيروس على متحور «دلتا» الهندي، هو أكثر ما شغل بال العالم خلال الفترة السابقة، خاصة بعد تفشي التحور الجديد في العديد من الدول المختلفة.

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير أنواع لقاحات كورونا الفعالة ضد متحور «دلتا» الهندي، وأي من هذه اللقاحات متواجد في مصر.

تأثير لقاح جونسون على المتحور الهندي

لقاح «جونسون آند جونسون» الأمريكي من اللقاحات الفعالة ضد عدوى «دلتا»، بحسب العديد من التجارب التي أجريت على تأثيره على المتحور الهندي، والتي من بينها دراسة الشركة المنتجة للقاح على 8 أشخاص في المرلحة الثالثة من التجارب اللقاح الإكلينيكة، والتي أوضحت قدرته على إنتاج أجسامًا مضادة تواجه كورونا وتعطله، وتعمل بنفس القدرة على المتحورات ومنها «دلتا».

وأجريت دراسة أخرى على لقاح «جونسون»، في مركز طبي بولاية بوسطن الأمريكية، وشارك بها 20 فرد، وتبين للباحثين القائمين عليها أن اللقاح الأمريكي فعاليته تصل لمدة لا تقل عن 8 أشهر ضد عدوى كورونا، وأن الأجسام المضادة التي ينتجها فعالة ضد التحورات والسلالات الجددية ومنها «دلتا»، وذلك بجانب إعلان جليندا جراي، رئيسة مجلس الأبحاث الطبية في جنوب أفريقيا، في مؤتمر صحفي لها، أن لقاح «جونسون» يحقق استجابة مناعية ضد «دلتا» تصل لـ8 أشهر، بحسب «رويترز».

فايزر وأسترازينيكا وتأثيرهما على دلتا

وفي دراسة أجراها معهد باستور الفرنسي، على لقاحي فايزر وأسترازينيكا، توصلت إلى أن جرعة واحدة من اللقاحين، يمكنها منع عدوى سلالة «دلتا»، ولكن الجرعة الثانية منهما أظهرت استجابة مناعية قوية ضد المتحور الهندي، بحسب ما نشرته المجلة البريطانية العلمية «نيتشر كوميونيكيشنز»، ونقلته «سكاي نيوز».

اللقاحات الصينية وفعاليتها ضد دلتا

وعن اللقحات الصينية «سينوفارم» و«سينوفاك»، تحدث تشونج نان شان، كبير علماء الأوبئة في الصين، في قمة مدينة قوانجتشو، آخر يوليو الماضي، عن فعالية اللقاحات الصينية ضد عدوى «دلتا»، مؤكدًا أنها فعالة ضد سلالات كورونا «ألفا، بيتا، ودلتا»، مستندًا على التجارب المعملية للقاحين، والتي أوضحت تأثيرها الوقائي على كورونا ومتحوراته، فضلا عن تأثير اللقاحين على تفشي المتحور الهندي في قوانجتشو مايو الماضي، حيث بلغ تأثيرهما الوقائي إلى نسبة 100%.

«سبوتنيك في» فعال ضد متحورات كورونا

وكذلك أعلن ألكسندر غينسبورج، رئيس مركز «غاماليا» الروسي للبيولوجيا المجهرية، في حديثه تلفزيوني له، أن لقاح «سبوتنيك في» قادر على إنتاج نسبة عالية من الأجسام المضادة التي تحمي من جميع سلالات «كوفيد 19» بداية من البريطانية وحتى المتحور الهندي «دلتا»، بحسب ما نشرته «روسيا اليوم».

مراحل تؤكد فعالية لقاحات كورونا ضد متحورات كورونا

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إن تحديد فعالية اللقاحات ضد متحورات كورونا تكون من خلال عدة مراحل، أولها الاختبارات المعملية التي تجريها شركات إنتاج اللقاح؛ لمعرفة مدى تأثيره وفعاليته ضد كورونا، مضيفًا أن المرحلة الثانية تكون من خلال التجارب الإكلينيكة لمتلقي اللقاح، ومعرفة نسبة فعاليته من خلال مراجعة حالتهم: «لو 100 خدوا اللقاح و20 اتصابوا يبقى فعاليته 80%».

وأضاف «عز العرب» في حديثه مع «الوطن»، أن المرحلة الثالثة تكون معرفة مدى مأمونية اللقاح على المتلقية، لافتًا إلى أن اللقاحات التي أخذت موافقة هيئة الغذاء والدواء «FDA»، جميعها مرت بهذه المراحل، مؤكدًا على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث على اللقاحات، استعدادًا إذا ظهرت أي حالة إصابة من متحور «دلتا» في مصر.