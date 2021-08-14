السفير التونسي: مصر نموذج وقيس سعيد رأى معجزات تنموية تحدث فيها

قال السفير التونسي لدى القاهرة، محمد بن يوسف، إن العلاقات بين تونس ومصر ضاربة بجذورها في التاريخ، مشيرًا إلى أن العلاقات ممتدة على المستوى الشعبي والثقافي، والتونسيون تعلموا حب مصر من خلال الفن والفنانين والقوى الناعمة والسينما، مثل أم كلثوم وعبدالوهاب، وفاتن حمامة، وغيرهم من الفنانين، ورغم محاولات إفساد العلاقة بين المصريين والتونسيين خلال العشر سنوات الأخيرة، إلا أنهم لم ينجحوا وظلت العلاقة والروابط بين الشعبين مستمرة.

وأضاف «بن يوسف»، في لقاء مع برنامج «60 دقيقة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، الجمعة، أن «الرئيس التونسي زار العاصمة الإدارية الجديدة، ورآى معجزات تحدث في مصر، ونهضة عمرانية كبيرة، وهذا يعطينا حماس أكثر للسير في التنمية العمرانية، ومصر تعتبر نموذجًا في النهضة، ونحن في تونس نرى أن مصر استعادت عافيتها، ونحن في تونس والدول العربية نحتاج إلى مصر القوية التي عادت إلى موقعها الطبيعي، وهذا ندعمه وشئ نفتخر به، لأن أمن مصر من أمن تونس والعكس صحيح».

تفاصيل زيارة الرئيس التونسي لمصر

وتابع السفير التونسي لدى القاهرة، أن «زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى مصر كانت متميزة، وأعادت العلاقات بين البلدين إلى وضعها الطبيعي، مشددًا على أن هناك تنسيقا كبيرا جدًا بين البلدين، وكان لتونس دورا كبيرا في دعم مصر في مجلس الأمن أثناء مناقشة قضية السد الإثيوبي، وهذا واجب تونس تجاه مصر».

وأشار «بن يوسف» إلى أن الرئيس التونسي زار الحسين وشارع المعز، والقاهرة القديمة، وكان يتواصل مع المواطنين لأنه في طبعه هو رجل غير متكلف، والأجواء في هذه الزيارة كانت إيجابية جدًا، والناس وجدوه شخصًا تلقائيًا ويحب التواصل مع الناس، ويحب مصر، ويتميز بالصدق.

وشدد على أن عام 2021 هو عام الثقافة المصرية التونسية، وزيارة قيس سعيد اهتمت بالمجال الثقافي وتم الاتفاق بين البلدين في هذا الشأن.