رئيس تونس يتسلم رسالة خطية من «بايدن»: متمسكون بصداقتنا الاستراتيجية

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء اليوم الجمعة، بقصر قرطاج، وفدا أمريكيا ترأسّه مساعد مستشار الأمن القومي الأمريكي جوناثان فاينر، محمّلا برسالة خطية موجّهة إلى رئيس الدولة من قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن.

قيس سعيد: التدابير الاستثنائية دستورية وتستجيب لإرادة شعبية

وقال رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، إن التدابير الاستثنائية التي جرى اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الدستور وتستجيب لإرادة شعبية واسعة، لاسيّما في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشراء الفساد والرشوة، حسبما ذكر بيان للرئاسة التونسية، نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة على «فيس بوك».

الرئيس التونسي: لا يوجد ما يدعو للقلق على الحرية والديمقراطية

وحذّر الرئيس التونسي، مما وصفه بـ«محاولات البعض بث شائعات وترويج مغالطات حول حقيقة الأوضاع في تونس»، مبيّنا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية التي تتقاسمها تونس مع المجتمع الأمريكي.

قيس سعيد: لن أقبل بالظلم أو الارتداد على الحقوق

وأشار رئيس الجمهورية التونسي، إلى أنه تبنى إرادة الشعب وقضاياه ومشاغله ولن يقبل بالظلم أو التعدي على الحقوق أو الارتداد عليها، مؤكّدا أن تونس ستظل بلدا معتدلا ومنفتحا ومتشبثا بشراكاته الاستراتيجية مع أصدقائه التاريخيين.

الإدارة الأمريكية تعلم حجم ونوع التحديات في تونس

في المقابل، أشار مساعد مستشار الأمن القومي الأمريكي جوناثان فاينر، إلى أن الرئيس الأمريكي يتابع تطور الأوضاع في تونس، وهو يكنّ كل الاحترام لتونس ولرئيسها.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تعلم حجم ونوعية التحديات التي تواجهها تونس، لا سيّما الاقتصادية والصحية.

وأكّد مساعد مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن الولايات المتحدة متمسّكة بصداقتها الاستراتيجية مع تونس وتدعم المسار الديمقراطي فيها، وتتطلّع إلى الخطوات المقبلة التي سيتخذها رئيس الجمهورية على المستويين الحكومي والسياسي.