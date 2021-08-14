الجماهير تهتف باسم «دينا الشربيني» خلال حفل عمرو دياب بالعلمين

يواصل الفنان عمرو دياب إحياء حفله الغنائي الكبير، المقام حاليا بالعلمين الجديدة، وسط حضور جماهيري كبير، في الحفل الذى بدأه بتقديم عدد من أغنياته منها «يا أنا يا لا» و«دا لو اتساب» و«قدام مرايتها» و«أحلى ونص» و«وياه».

عمرو دياب يشدو بـ أحلى نص وقدام مرايتها

أصر «دياب»، خلال الحفل على غناء أغنية «يا أجمل عيون» والمعروفة باسم «برج الحوت»، وعقب غنائها هتفت الجماهير الحاضرة باسم الفنانة دينا الشربيني، وبعضهم قال «ارجع لها يا عمرو»، حيث إن الأغنية مرتبطة بالفنانة نظرا لأنه وقت طرحها كان الجميع يربط الأغنية بها نظرا لكونها من مواليد برج الحوت وكانت على علاقة عاطفية بالفنان عمرو دياب.

الجماهير تهتف باسم دينا الشربيني وقت غناء برج الحوت

جدير بالذكر أن عمرو دياب ودينا الشربيني قد انفصلا عن بعضهما البعض فى شهر أكتوبر الماضي عقب مهرجان الجونة دون أى أسباب معروفة.

يذكر أن عمرو دياب قدم خلال الحفل لأول مرة أغنية «أحلى ونص» فى حفل غنائي وهي الأغنية التي كتبها الشاعر أيمن بهجت قمر ولحنها محمد يحيي ووزعها أحمد إبراهيم.

ومن المقرر أن يطرح «دياب» خلال الأيام المقبلة عددا من أغنياته الجديدة من الألبوم الذى يحضر له من بداية العام مع شركته المنتجة «ناي».