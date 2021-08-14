عمرو دياب يبدأ حفله في العلمين الجديدة بـ«أنا يا لأ»

على نغمات أغنيته الشهيرة «يا أنا يا لأ»، صعد الفنان عمرو دياب على مسرح حفله الغنائي الكبير المقام حاليا بالعلمين الجديدة في حضور جماهيري كبير.

رحب دياب بجماهيره عقب الانتهاء من الأغنية ثم أكمل وصلته الغنائية بتقديم أغنية «دا لو اتساب».

عمرو دياب يكمل وصلته بغناء أغنية «دا لو اتساب» و«يوم تلات»

«الوطن» كانت نشرت 15 شرطًا وضعها المنظمون للجماهير التي حضرت اليوم:

- دخول الحفل بالتذاكر فقط.

- الشركة المنظمة غير مسؤولة عن المتعلقات الشخصية.

- لا يسمح بالدخول لمن هم أقل من 10 سنوات.

- تفتيش جميع الأغراض الشخصية قبل الدخول.

- لا يسمح بدخول المواد المشتعلة مثل الألعاب النارية والشماريخ.

- لا يسمح بدخول الأسلحة والأدوات الحادة بجميع أنواعها.

- لا يسمح بدخول المواد المخدرة والمشروبات الكحولية.

- لا يسمح بدخول الاسبراي بجميع أنواعه.

- لا يسمح بدخول البانرز واليفط والأعلام.

- لا يسمح بدخول الليزر.

- لا يسمح بدخول المأكولات والمشروبات بجميع أنواعها.

- لا يسمح بدخول أي حيوانات.

- لا يسمح بإعادة الدخول إذا جرى الخروج من الحفل.

- يحق للمنظمين إخراج أو منع دخول أي شخص واقع تحت تأثير المواد المخدرة.

- الحفل مسجل صوتًا وصورة، ومن المحتمل أن تظهر صورتك في وسائل الإعلام مما يعني هذا موافقتك على الظهور.