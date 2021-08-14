تامر حسني يخطف الأنظار في واحدة من أقوى حفلات جدة «صور»

أشعل النجم المصري تامر حسني أجواء جدة سوبر دوم، خلال حفله الذي أقيم مساء أمس الجمعة، في المملكة السعودية، تحت رعاية هيئة الترفية برئاسة المستشار تركي آل شيخ، حيث حمل الحففل لافتة «كامل العدد».

وكعادة حفلات جدة بتبني موقف هيئة الترفية ودعم المواهب السعودية الشابة، بدأ الحفل بالفنان الشاب محمد السهلي، الذي أطرب جمهور جدة، وقدم مجموعة متميزة من أغنياته.

وما أن ظهر الفنان تامر حسني حتى اشتعلت أجواء الحفل، حيث حرص في البداية على توجيه التحية للمستشار تركي آل شيخ وللمنتج محمد حسنين المدير التنفيذي لشركة بنش مارك، منظمة الحفل، كما وجه التحية لجمهور جدة على الاستقبال الرائع، وقال إنه يشعر أنه في منزله، وأن هذا الاستقبال ليس جديدا على أهل جدة.

وقدم تامر حسني، خلال الحفل، عددا كبيرا من أغانيه التي كان يرددها معه الجمهور السعودي وتفاعل معها بشكل كبير.

ومازح تامر حسني المنظمين بأغنية «حلو الكلام»، وقال للمنظم كل مرة تدفع الناس الحساب أوعدهم أن مفيش حساب المرة القادمة ما أضحك الجميع.

وكعادته حرص تامر حسني على خلق أجواء من المرح والبهجة مع كل فاصل غنائي مما زاد من استمتاع الجمهور بأجواء الحفل.